Candidatos ao governo aumentam o tom das críticas em debate

Líder nas pesquisas de intenção de votos desde o início da corrida eleitoral, o candidato do DEM, Paulo Souto, foi o principal alvo de críticas dos adversários na disputa pelo governo estadual durante o debate realizado pela rádio Sociedade nesta sexta-feira, 19.

O ex-governador foi chamado de "truculento" e acusado de ter "sangue nas mãos" por conta da morte de baianos vítimas de violência. Essas referências, inclusive, chegaram a dar direito de resposta ao candidato, que reclamou do tom das críticas e de ter sido o alvo de todos os candidatos.

Os principais acusadores de Souto foram Rogério Da Luz (PRTB) e Marcos Mendes (PSOL). "O ex-governador Paulo Souto fala muito das 37 mil mortes no Estado. Mas os assassinos destas pessoas foram as crianças que o senhor não deu creche, os jovens que não deu escola em tempo integral. O senhor tem sangue nas mãos e não conseguiu conter esse genocídio. O senhor se apresenta como novo, o senhor tem 73 anos e não vai mudar", questionou Da Luz.

Já Marcos Mendes elevou o tom ao falar dos presos. De acordo com ele, Souto tinha uma política de "encarcerar jovens negros e pobres" e de uma polícia repressiva. Mendes também reclamou da ausência de políticas sociais para evitar que os jovens se envolvessem com a criminalidade.



DEM x PT

Já a candidata do PSTU, Renata Mallet, condenou a política de privatização do carlismo. "Governos carlistas já ameaçaram privatizar a água. Governo de Paulo Souto privatizou muito, privatizou a Coelba, iniciou a privatização do Baneb. Wagner também privatizou as rodovias, através dos pedágios e iniciou a lógica de privatizar a saúde por meio da Parcerias Público Privada", disse comparando os governos do DEM e PT e afirmando que propõe uma inversão desse lógica.

A polarização entre DEM e PT.também foi lembrada por Marcos Mendes. "Você vê que é o sujo falando do mal lavado. Quando Paulo Souto privatizou a Coelba, disse que ia ser investido no Fundo de Previdência. É impagável a irresponsabilidade desses governos. Vamos perguntar aos professores estaduais quem é o pior dos dois. Quantas escolas de tempo integral foram construídas na sua gestão Souto? Quantas no governo petista Rui? Porque não foram feitas antes. Mais de 40 anos de carlismo, oito anos de PT", questionou.

A senadora Lídice da Mata (PSB) seguiu a mesma fórmula dos candidatos considerados nanicos e igualou a gestão democrata e petista. "Paulo Souto faz muita propaganda, mas só deu 6% de aumento real para os professores. Do outro lado, Rui Costa apresenta um grande projeto, mas o governo enfrentou uma grande greve dos professores. Eu acho que o erro dos dois foi não ter dado a prioridade necessária à educação do estado. Não construíram colégios de tempo integral para o ensino médio, que alcança altos índices de evasão", disse alegando que pretende priorizar a educação em seu governo, caso eleita.

Ela também afirmou que o DEM e PT deixaram de investir em segurança pública e não conseguiram conter o crescimento dos índices de violência no Estado. Lídice propõe um "Pacto pela Vida",argumentando que seria um modelo diferente de gestão dessa área investindo mais na prevenção e áreas sociais do que na repressão da criminalidade.



RUI X SOUTO

As regras do debate impediram embate direto entre Souto e Rui, candidatos que aparecem à frente nas pesquisas de intenção de votos, mas os dois aproveitaram as perguntas de jornalistas e dos demais adversários para trocar críticas. Souto ressaltou os índices de homicídios e reclamou da gestão das finanças do Estado.

Já o petista disse que queria que Salvador aproveitasse os recursos federais disponibilizados no governo da presidente Dilma Rousseff para construção de creches. "Espero que Salvador aproveite e faça creches, como vejo em Ipirá. Porque há recursos", disse em uma indireta ao governo do prefeito ACM Neto, aliado de Paulo Souto.

Em outra ocasião, Rui Costa criticou a mobilidade urbana de Salvador e atrasos nas obras do metrô, destacando que o problema foi resolvido na gestão do governador Jaques Wagner.

Renata Mallet aproveitou o tema para criticar Rui Costa. "Hoje o PT se diz o pai do metrô, que liga nada a lugar nenhum. Nós estamos usando o dinheiro público em um projeto que não beneficia a população. Essas grandes obras que aconteceram, como a Arena Fonte Nova, foram construídas por empresas que financiaram o governo Wagner. A nossa proposta é de estatização do sistema de transporte, que é caro e tem péssimas condições hoje".



Financiamento

O financiamento privado de campanhas foi um dos pontos mais debatidos entre os nanicos, que acusaram os adversários de propor gestões em função dos interesses das empresas que doam dinheiro para as campanhas. Marcos Mendes disse que Souto é financiado por uma empresa de celulose que afeta o meio ambiente. Lídice pela Friboi. Rui pela OAS, que tem vários projetos de obras do governo".

Ele também perguntou a Lídice se na política vale tudo, já que ela combate a corrupção, mas aceita dinheiro da Friboi, que é investigada. "Na política não vale tudo. Eu não conheço ninguém na Friboi. Está financiando todos os candidatos e partidos. Aqueles que disputam a eleição para valer recebem financiamento privado, porque a lei permite. Recebo legalmente. Na minha vida pública nunca me submeti a nada. Problema de crime é da Polícia Federal", disse a senadora em um dos principais embates enfrentado por ela no debate.

Marcos Mendes não gostou da resposta e perguntou se "quem não aceita dinheiro de corrupção" não disputa a eleição pra valer. Renata Mallet também fez referência a declaração de Lídice ao ressaltar que realmente disputa o pleito, mas que não aceita financiamento privado por ideologia.

Outro a citar o tema foi Da Luz, que alegou que não consegue vencer as eleições que já concorreu por falta de verba. "Eu não me elegir porque não aceitei financiamento de campanha", disse Da Luz em resposta a alegação de Paulo Souto de que Da Luz não vencia as eleições porque apesar de ser "conhecido por várias campanhas que já fez, infelizmente, não consegue ser levado a sério".

adblock ativo