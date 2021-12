Candidatos ao governo afinam discurso contra Wagner em debate

Na reta final da campanha eleitoral, os candidatos de oposição ao governo de Jaques Wagner (PT) teceram críticas conjuntas e até “tabelaram” no debate promovido pela TV Itapoan nesta segunda-feira, 20. Como no embate anterior, Geddel Vieira Lima (PMDB), Luiz Bassuma (PV), Marcos Mendes (PSOL) e Paulo Souto (DEM) apontaram falhas da atual administração em setores essenciais, como infraestrutura, segurança pública, educação e saúde. Coube a Wagner continuar a se defender das acusações de propaganda enganosa citando números positivos e reiterando que seu governo faz parte do mesmo projeto político do presidente Lula.

O formato do debate não permitiu muita interação e as discussões mais interessantes aconteceram nos momentos em que os postulantes realizaram perguntas de tema livre entre si. Um deles foi quando Bassuma voltou a acusar o governo de abafar esquemas de corrupção, como denuncia o médico e ex-diretor do Hospital Clériston Andrade, Eduardo Leite, no livro “Política e Corrupção na Saúde”. Na publicação, Leite acusa Otto Alencar — secretário de Saúde do Estado entre 1991 e 1994 e atual vice de Wagner —, de ser o principal articulador do esquema que beneficiava empresários.

Wagner teve um pedido de resposta concedido e acusou Bassuma de prevaricar, já que ele é um deputado e deveria levar as denúncias ao Ministério Público (MP). “Falar disso só em debate não fica bem”, alfinetou o governador. Bassuma, também em direito de resposta, se esquivou de encaminhar o caso ao MP, mas disse que todo o esquema está documentado no livro.

Troca de acusações – No decorrer do debate, poucas foram as vezes em que os candidatos não fizeram críticas ao atual governador. Mendes acusou Geddel de desviar recursos do Ministério da Integração para a prefeitura de Mucuri em troca de apoio na campanha estadual. O peemedebista, em resposta, pediu para Mendes ter mais cuidado com os termos utilizados e disse que não houve desvio, mas investimento.

No bloco seguinte, Geddel afirmou que os índices de crimilidade no Estado aumentaram desde o governo de Paulo Souto, que, no debate anterior, desafiou o peemedebista a realizar uma busca no seu site. Geddel, que disse não ter encontrado nada no site, afirmou ainda que Souto teve oito anos de governo e "nada fez" para combater a violência. O democrata criticou a "maledicência" do peemedebista e voltou a dizer que cita dados verdadeiros e oficiais.

adblock ativo