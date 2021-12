Candidatos adotam poucas mudanças on line para o segundo turno

Com o segundo turno definido entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), os coordenadores das duas campanhas se articulam para promover mudanças e consolidar os acertos do primeiro turno, certo? Certo se a pergunta não englobar a internet. Segundo os próprios articuladores de ambas as campanhas na web, nem a petista nem o tucano promoverão grandes mudanças nos sites e nas redes sociais — e isso significa que a ineficiência da primeira campanha on line brasileira, já apontada por especialistas, poderá não ser desfeita.



Soninha Francine, coordenadora da campanha de Serra na internet, explica que o site do tucano já foi remodelado duas ou três vezes para aprimoramento e, que por isso, a estratégia de agora é a de sempre: reforçar o perfil do candidato e ampliar as redes sociais já criadas. “É mostrar a biografia, a visão, as realizações e as propostas do Serra para que os indecisos tirem suas dúvidas e os decididos tenham cada vez mais informação para distribuir nas suas redes e na vida ‘fora da internet’”, explica.



Quanto à mudança para o slogan “Serra é do bem”, apontada como principal tônica do segundo turno, Soninha classificou como “viagem da imprensa”. “O slogan de campanha é ‘O Brasil Pode Mais’. Outras frases e temas surgem ao longo da campanha, mas não mudou nada. ‘Serra é do bem’ é o verso de um dos jingles mais legais (na minha opinião) que já fizeram para ele, e ele é usado há muito tempo. Mas não é ‘tônica da campanha’", esclarece.



Marcelo Branco, coordenador da mobilização da campanha de Dilma nas redes sociais e nos blogs, vê como positiva a primeira campanha on line, principalmente nas transmissões dos comícios petistas pela internet. No entanto, ele reconhece que a equipe falhou na demora para responder aos boatos de cunho religioso-fundamentalistas que envolveram o nome de Dilma.



“Acho que as transmissões ao vivo, o tempo de resposta no Twitter e a defesa de ataques devem ser reforçados. Ainda não dá para dizer qual será a estratégia da campanha porque isso será decidido pelo marketing como um todo e as reuniões estão acontecendo. Mas colocaremos a decisão em prática na internet”, avisa.

Central antiboatos - No primeiro turno, a empresa Pepper Comunicação foi responsável pela campanha institucional de Dilma, que incluia o disparo de e-mails e de mensagens por celular. Agora, no segundo turno, tais tarefas passam para a equipe de Marcelo Branco que, para defender a petista, lançou uma “central antiboatos” na internet através do site www.espalheaverdade.com.br. “A ideia é receber as denúncias dos internautas e formar uma equipe de jornalistas investigativos pronta para preparar as respostas”, explica.



Do outro lado, para Soninha Francine, Serra também foi vítima de boatos e virais digitais, como "Serra vai acabar com o Bolsa Família" e “Serra não gosta dos nordestinos”, mas não haverá uma estratégia de defesa tão específca como a da adversária. “Nossa única alternativa é espalhar a verdade — publicar a verdadeira história no site, distribuir por email, replicar nas redes sociais. O próprio Serra, no Twitter dele, vive desmentindo, pela milésima vez, as mentiras que espalham sobre ele”, defende.

Reforço estadual - O reforço de governadores eleitos nos estados será utilizado por ambos os candidatos na campanha do segundo turno — e dentre os que pretendem se empenhar na campanha de Dilma está Jaques Wagner (PT). Segundo o assessor Ernesto Marques, a mobilização digital pró-Dilma está incluída. “Não há uma ação específica definida, mas, provavelmente, serão utlizadas as ferramentas que já estavam sendo utilizadas na campanha de Wagner”, promete.

No entanto, mesmo com o “banho” de Wagner nas urnas — que, em teoria, significa concluir que o projeto petista nacional foi aprovado na Bahia — das 5.297 pessoas que participaram de enquete promovida pelo portal A TARDE On Line, 53,01% gostaram que a disputa presidencial foi para o segundo turno porque agora há mais tempo para discutir as propostas do governo e da oposição. Para 27,22%, tanto faz ter segundo turno, mas votar de novo será uma aporrinhação a mais; e 19,77% não aprovaram o segundo turno porque as propostas de Serra e Dilma são parecidas e a decisão faz pouca diferença.

