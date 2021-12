Candidatos aceleram gravações para propaganda na TV

A uma semana do início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa dia 19, os principais candidatos ao governo da Bahia aceleram as gravações dos programas, conciliando-as com as agendas externas de campanha.

Esse será o primeiro compromisso do candidato do Partido dos Trabalhadores, Rui Costa, na manhã desta segunda-feira. Da gravação, Costa seguirá para um encontro com lideranças religiosas e, à noite, apresentará ao Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon) a Proposta de Governo Participativo.

O candidato da oposição, Paulo Souto (DEM), também reservou a manhã do dia 11 para a gravação do programa. No início da noite, Souto participará de uma reunião com empresários e lideranças políticas, no Bahia Outlet Center, no Uruguai.

Com um tempo no horário eleitoral bem menor do que os seus dois principais adversários - 1min47s -, a candidata do PSB, Lídice da Mata, não vai gravar para o horário eleitoral pelo menos até a próxima quinta-feira, 14.

Lídice participou de algumas gravações na tarde de ontem e pretende usar a movimentada agenda da semana que vem para gerar imagens que servirão para os programas na TV.

Mais livres

Menos intensas serão as agendas dos candidatos dos partidos menores nesta segunda-feira. Rogério Tadeu da Luz, do PRTB, apenas reservou a tarde para a gravação do programa eleitoral. Da Luz gravará no comitê do partido, no Caminho das Árvores.

Os candidatos do PSTU, Renata Mallet, e do PSOL, Marcos Mendes, não farão gravações amanhã. Mallet não terá compromissos externos de campanha e Mendes vai se reunir, à tarde, com o setorial de Educação do PSOL, em Nazaré.

