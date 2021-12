Candidatos aceleram corrida pelo voto na reta final

Na reta final da campanha eleitoral, os candidatos à prefeitura de Salvador intensificam suas ações e preparam as últimas estratégias para conquistar o eleitorado, como as caminhadas nos bairros e a participação em debates.

Pelo calendário eleitoral, os postulantes ao Palácio Thomé de Souza têm até a próxima quinta-feira para a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e televisão. Também neste dia, será realizado o último debate, na TV Bahia.

Com a popularidade em alta e liderando as pesquisas de intenção de voto com folga, o prefeito ACM Neto (DEM) participará apenas deste debate, enquanto os demais candidatos vão estar também presentes em outros. Segundo o marqueteiro de Neto, Pascoal Gomes, a campanha do prefeito em busca da reeleição vai continuar propositiva.

"Vamos continuar mostrando as propostas para todas as áreas, sempre em cima dos casos de pessoas que foram beneficiadas pelas ações da prefeitura", diz ele, revelando que ainda há programas eleitorais para serem gravados. Além disso, Neto participa ainda de caminhadas e visitas a bairros, além da própria agenda administrativa.

A candidata Alice Portugal (PCdoB) vai participar, nesta reta final, de três debates (Rádio Excelsior, TV Aratu e TV Bahia), além de realizar caminhadas e agitação com a participação da militância, conforme Vicente Neto, coordenador da campanha dela. Considerada um trunfo da campanha de Alice, a vinda a Salvador do ex-presidente Lula para participar de ato político da comunista, prevista a próxima quinta-feira, está quase descartada.

"A possibilidade é mínima, por causa da agenda pessoal dele, mas vamos continuar tentando", afirma o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação. Vicente Neto não acredita que haverá prejuízo para Alice caso Lula não venha.

"Existe uma expectativa, mas é só uma possibilidade. Se vier, ótimo, mas não é definidor. A campanha cresceu bastante com a vinda da presidente Dilma (Rousseff), foi um fato extraordinário", afirma. Os programas eleitorais dela que serão veiculados na reta final já estão todos gravados.

Boicote

Já o candidato Pastor Sargento Isidório (PDT) vai intensificar as visitas aos bairros, em especial nas comunidades mais carentes. Isidório deve participar também dos debates, mas ainda não confirmou no da TV Bahia. "Estamos tentando fazer um boicote, pedindo anulação. É uma questão de respeito. Ele (ACM Neto) só vai para onde é dele, porque lá ele tem controle", afirma Aldo Queiroz, presidente municipal do PDT e um dos coordenadores da campanha de Sargento Isidório.

Ele diz que os programas eleitorais já estão gravados e que serão intensificadas as ações nas redes sociais, mostrando histórias de famílias de jovens que passaram pela Fundação Dr. Jesus, centro de recuperação gratuito para acolhimento e tratamento de dependentes químicos criado por Isidório.

