Candidatos à prefeitura de Conquista votam nesta manhã

Candidato à reeleição de Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia, Guilherme Menezes (PT) votou logo no início da manhã deste domingo, 28. Ele chegou a sua zona eleitoral, no Colégio Estadual Abdias Menezes, por volta das 8 horas, acompanhado de assessores. O prefeiturável, que é o atual gestor municipal, está em busca de seu quarto mandato e disputa a eleição com o radialista Herzem Gusmão (PMDB).

Por volta das 10 horas, Herzem votou no mesmo colégio, onde chegou acompanhado pela esposa, pelo candidato a vice, Claudionor Dutra, e assessores.



A cidade de Vitória da Conquista é o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, com 215 mil eleitores, sendo 99.239 homens e 115.904 mulheres. Essa é a primeira vez que a cidade tem as eleições municipais decida em segundo turno. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, na eleição passada, a cidade tinha 195.137 eleitores.



Pesquisa - Uma pesquisa de intenções de votos, divulgada no final da tarde de sábado, 27, pelo instituto HojeinData, apontou o candidato petista como o favorito da população, com 53,77% das indicações. O levantamento traz o peemedebista Herzem Gusmão com 34,38%. O percentual de indecisos, no entanto, foi alto: 10,31%. Já o percentual de brancos e nulos ficou em 0,67% e 0,87%, respectivamente.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 00548/2012, foi realizada entre os dias 25 e 27 de outubro e ouviu 1.483 eleitores nas zonas urbana e rural do município. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

