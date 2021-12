Candidatos a prefeito debatem esta semana

Os prefeituráveis Hamilton Assis (PSOL), Nelson Pelegrino (PT), ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) participam esta semana da série de encontros "Café da Manhã com os Candidatos", promovida pela Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) e o Grupo A TARDE.

Hamilton Assis e Nelson Pelegrino serão sabatinados na quarta-feira, dia 12, enquanto ACM Neto e Rogério da Luz participam do evento na quinta-feira, dia 13. O primeiro encontro aconteceu no dia 30 de agosto e contou com a participação do candidato peemedebista Mário Kertész. Também convidado, o candidato Márcio Marinho (PRB) alegou desencontros na sua agenda e não compareceu à sabatina.

Os eventos serão transmitidos ao vivo pela A TARDE TV (www.atardetv.com.br) e os candidatos responderão a perguntas da plateia e do público, que vai acompanhar o evento pela internet. Os interessados em participar do "Café da Manhã com os Candidatos" podem se inscrever enviando e-mail com nome completo, RG, data de nascimento e telefone para

cafecomcandidatos@grupoatarde.com.br. Perguntas podem ser enviadas ao vivo pelo microblog twitter (@atarde).

Cada encontro reunirá cerca de 240 pessoas na plateia, entre convidados da Fecomércio, do Grupo A TARDE e dos candidatos. Além de perguntas feitas pela plateia e enviadas por internautas, os candidatos a prefeito de Salvador responderão a questões formuladas por jornalistas da editoria de Política/Eleições do jornal A TARDE.

Expectativa Os quatro candidatos aguardam o evento com expectativa, pela oportunidade de, mais uma vez, colocarem suas propostas tanto para o empresariado como para a população em geral.

Hamilton Assis vê a sabatina como uma possibilidade de esclarecer o eleitor e confrontar suas ideias com as dos outros candidatos. "É um evento importante na definição do voto de quem está indeciso e até na mudança do voto de quem já tem candidato mas não conhece nossas propostas", explicou Assis, ressaltando que também apresentará suas ideias referentes ao setor do comércio.

O candidato Nelson Pelegrino afirmou que eventos como estes são sempre importantes porque dão aos candidatos a oportunidade de discutir suas propostas com os diversos segmentos da sociedade: "Há propostas factíveis, como as que venho apresentando e mostrando de onde sairão os recursos, e há propostas meramente eleitorais, que nem sempre poderão ser realizadas".

O prefeiturável ACM Neto destacou a importância da sabatina para o debate de ideias entre os candidatos: "Vou aproveitar a oportunidade para expor o nosso plano de governo voltado para o crescimento do setor do comércio e para a criação de novas oportunidades de emprego".

Por fim, o candidato Rogério Tadeu da Luz afirmou que apresentará suas propostas para Salvador. "Tenho todo o meu plano de governo na cabeça e sei como fazer, porque sou um técnico. Não tenho marqueteiro e por isso apresentarei minhas próprias ideias", argumentou.

Expectativa Presidente da Fecomércio na Bahia, Carlos Amaral destacou o sucesso do primeiro "Café da Manhã com os Candidatos" e espera que o bom nível do encontro seja mantido: "Esperamos que os candidatos deem condições ao empresariado e à população de escolher o melhor para a nossa cidade".

"Além de permitir que os eleitores questionem diretamente os candidatos, estamos documentando os compromissos assumidos", afirma Ricardo Mendes, editor-chefe do Grupo A TARDE.

