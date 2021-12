Candidatos a governo arrecadam R$ 17 mi

Na disputa pela preferência dos eleitores baianos, os candidatos ao governo da Bahia já arrecadaram R$ 17 milhões em pouco mais de dois meses de campanha, de acordo com a segunda parcial de gastos disponível no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Até o dia 3 de outubro, o montante pode chegar aos R$ 86 milhões, caso os candidatos alcancem o limite de gastos apresentado à Justiça Eleitoral.

O governador Jaques Wagner (PT) é o que alcançou a maior receita até o momento, com R$ 9,6 milhões, enquanto ex-governador Paulo Souto (DEM), segundo colocado nas pesquisas de opinião de voto, é o que mais gastou: R$ 5,2 milhões. Já o ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima, que apresentou a expectativa de gastar R$ 30 milhões com campanha, a maior entre os candidatos, arrecadou R$ 220 mil em agosto e fechou a parcial com um saldo negativo de R$ 37,8 mil. O deputado Luiz Bassuma (PV) conseguiu R$ 39 mil em agosto e chega a setembro com R$ 18,6 mil de saldo.

