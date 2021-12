Candidatos a governador fazem análise cuidadosa

Na primeira pesquisa realizada após a morte de Eduardo Campos, o Datafolha mostra Marina Silva (PSB), provável substituta do ex-governador de Pernambuco, com 21% das intenções de voto. Aécio Neves tem 20%.



A presidente Dilma Rousseff (PT) segue na frente, com 36% da preferência.



Marina Silva também aparece bem posicionada na projeção de segundo turno. Pelo Datafolha, em uma eventual disputa contra Dilma, a ex-senadora teria 47%, contra 43% da presidente Dilma, resultado que está no limite de um empate técnico. No cenário entre Dilma e Aécio Neves, a petista derrotaria o senador tucano por 47% a 39%.



Para os candidatos ao governo da Bahia pelo PT , Rui Costa, e pelo DEM, Paulo Souto, ainda é cedo para avaliar o novo quadro eleitoral com a presença de Marina Silva como candidata a presidente da república.



"Uma avaliação mais consistente, só após a primeira semana de propaganda eleitoral na rádio e na TV", diz Costa.



Para Paulo Souto, o que esse Datafolha evidencia é que a eleição presidencial será decidida no segundo turno.

