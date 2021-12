Ao participar da sessão de fotos que o ex-presidente Lula promoveu nesta segunda, 30, em São Paulo com candidatos petistas à eleição municipal, Nelson Pelegrino (PT), que disputa a eleição de prefeito de Salvador, obteve uma espécie de trunfo extra: uma gravação de vídeo em que o principal cabo eleitoral do Partido dos Trabalhadores manifesta seu apoio ao baiano.

“Eu não só vou pedir voto a Pelegrino, como se eu morasse em Salvador eu votaria nele”, diz um Lula, sorridente, ainda com a voz distorcida devido ao tratamento contra o câncer de laringe. O vídeo, de apenas 7 segundos, já foi postado pela assessoria do candidato, no YouTube [assista abaixo]. Tem o título: "Lula é Pelegrino, Lula é 13 em Salvador!"

Pelegrino contou que Lula garantiu que estará participando da campanha de Salvador em um mês. “Falou ainda que tem acompanhado o cenário da cidade e que tudo vai dar certo”, disse.

O candidato do PMDB a prefeitura, Mário Kertész, amigo de Lula e que chegou a participar como apresentador de programas de TV da primeira campanha presidencial em que petista venceu, comentou que as eleições são municipais e interferências federais teriam pouca influência.







Biaggio Talento Candidato petista de Salvador obtém vídeo com apoio de Lula

adblock ativo