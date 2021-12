Candidato do PSOL acredita em vitória de Marina Silva

O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Marcos Mendes, acredita na vitória de Marina Silva na eleição presidencial, em um segundo turno com Dilma Rousseff. A ex-senadora deve ter sua candidatura oficializada amanhã.



"Marina não é a alternativa que a gente sonha, mas é a 'menos pior', comparada a Dilma e Aécio", afirmou Mendes, antes de ser entrevistado por Mário Kertész, pelo projeto Vota Bahia, uma parceria entre os grupos A TARDE, TV Aratu e Metrópole.



Mendes também criticou a política de segurança pública e chamou o governador Jaques Wagner de "omisso", ao comentar a morte do jovem Geovane Santana, 22 anos, desaparecido no último dia 2 após uma abordagem policial (leia abaixo).



Ao falar sobre a candidata do seu partido à presidência, Mendes disse que Luciana Genro tem um "grande potencial", mas acaba prejudicada pela pouca exposição, em uma campanha "desigual".



"Luciana não sai na televisão. Então, fica escondida", declarou, destacando que a fila do petista Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, foi expulsa do PT em 2003, junto com Heloísa Helena e outros "radicais".



Apesar de considerar Marina favorita para a disputa presidencial, Mendes não se arriscou a falar em um hipotético apoio do PSOL em um eventual segundo turno.



"Precisamos esperar. Temos a nossa candidata. Não indo para o segundo turno, tudo pode acontecer", avaliou, ao lembrar do último pleito, quando a direção do PSOL recomendou voto nulo ou "voto crítico" em Dilma.



Geólogo de formação, o candidato do PSOL afirmou ainda que, "apesar das críticas a Marina", uma vitória sua seria uma "mudança no contexto socioambiental", que teria enfrentado os "maiores retrocessos" no governo do PT.



Segurança pública



"Acho o governador omisso e o comando da PM, corporativo", declarou o governadorável, ao falar sobre o caso de Geovane Santana, desaparecido após uma abordagem há cerca de 15 dias no bairro da Calçada, em Salvador. Três policiais foram presos, suspeitos de sua morte.



Segundo Mendes, as agressões dos PMs na abordagem, registradas em vídeo, são uma "marca da discriminação", já que Geovane havia cumprido pena em 2011, por roubo e furto qualificado.



O socialista defendeu a novamente a desmilitarização da polícia e a criação de ouvidorias e corregedorias externas. De acordo com ele, é preciso rever a concepção da PM.



"A polícia tem como base o RDE [regimento disciplinar do Exército], que vem da ditadura e faz com que os policiais enxerguem a população como inimiga. Eu tenho medo da polícia", disse.



Com pontuação de 1% nas sondagens realizadas até o momento, Mendes diz ter "certa resistência" a acreditar nas pesquisas eleitorais por acreditar em "favorecimento": "O TRE é que deveria fazer a pesquisa e registrar".



Sobre o alto número de candidatos do PSOL com pedidos de registro indeferidos - oito, segundo a Justiça Eleitoral -, ele acredita que somente dois ou três não conseguirão reverter a situação.



"A gente orienta como fazer tudo e, às vezes, o pessoal não faz, diz que é a 'burocracia burguesa'. Mas só vão ser indeferidos os que não prestaram contas", afirmou.

Com pouco mais de um minuto no horário gratuito, Mendes apostará em um tom mais leve, com humor. Ele anunciou a participação de artistas que fizeram a campanha de Plínio Arruda Sampaio a presidente, em 2010.

