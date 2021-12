Candidato do PP vê resultado com naturalidade e confia nos indecisos para ser eleito

O candidato à prefeitura de Vitória da Conquista, Romilson Filho (PP), viu com naturalidade o resultado apontado pelo levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa para o pleito eleitoral na cidade. Com 1% das intenções de voto, tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea, o progressista demonstrou confiança para as próximas pesquisas.

“Já esperávamos esse resultado. Como estamos levando a campanha para a rua hoje, a tendência é crescer. Tenho um nome novo, mas tenho projeto e represento a mudança”, afirmou.

Mesmo com uma larga desvantagem na preferência do eleitorado, Romilson crê que o alto número de indecisos decidirá o pleito conquistense. Na sua opinião, o embate entre as duas forças políticas da cidade, Zé Raimundo (PT) e o atual prefeito Herzem Gusmão(MDB), deve ser minimizado já que mesmo com o conhecimento quase total da população pelas suas candidaturas, há um grande número de eleitores que não votarão nos dois.

“Os indecisos decidirão essa eleição. Eles sabem que os dois são candidatos e mesmo assim não apontam eles na pesquisa. Os dois possuem as rejeições mais altas e ainda temos muitos eleitores que só afirmaram o voto por não ter conhecimento do projeto dos mais novos. Eu aposto que na próxima pesquisa que o A TARDE fizer, já veremos a diferença”, previu.

