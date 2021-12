Candidato do DEM lidera pesquisa de intenção de votos

O candidato ACM Neto (DEM) lidera pesquisa de intenção de voto para sucessão municipal de Salvador. Levantamento da Potencial Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 22, indica que 42,9% dos entrevistados pretendem votar no democrata.

O petista Nelson Pelegrino aparece em seguida com 14,9% das intenções de voto, acompanhado de Mário Kertész (PMDB) com 8,4%, Márcio Marinho (PRV) com 4,4%, Hamilton Assis (PSOL) com 0,9% e Da Luz (PRTB) com 0,8%.

Oito por cento dos entrevistados estão indecisos e 19,9% pretendem votar em branco ou nulo.

A Potencial Pesquisas também simulou três cenários do segundo turno da eleição. No primeiro, ACM Neto ganharia de Nelson Pelegrino com 46,1% dos votos contra 20,1% do petista. Na disputa entre ACM Neto e Mário Kertész, o democrata também venceria com 50,4% dos votos contra 13,5% do peemedebista. Já se o segundo turno fosse entre Nelson Pelegrino e Mário Kertész, o petista aparece com 27,9% das intenções de votos e peemedebista, 23,4%.

O resultado da pesquisa foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

