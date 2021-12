Candidato diz que PSOL saiu no lucro com eleição de Hilton

Em quinto lugar, com 2,6% dos votos, o candidato Hamilton Assis (PSOL) revelou que não apoiará candidatos no segundo turno. "O partido não se reuniu ainda para decidir. Eu devo ficar neutro".

Para ele, a missão foi cumprida. "Uma das nossas metas era eleger dois vereadores e elegemos um (Hilton Coelho). O PSOL ressurge como uma opção política. Essa era uma campanha de crescimento e consegui ter uma votação maior do que previam as pesquisas. Outra vitória do partido teria sido fomentar o debate do planejamento urbano, da transparência e participação popular na gestão pública".

Hamilton admitiu que não pretende fazer carreira política e só se candidata em 2014 a pedido do PSOL.

adblock ativo