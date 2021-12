Candidato a vereador sofre infarto após ser eleito

O candidato a vereador da cidade Riachão das Neves (a 900 km de Salvador), Domingos Gomes da Rocha (PCdoB), faleceu na madrugada desta segunda-feira, 8, após receber a notícia de que havia sido eleito no pleito municipal. Segundo moradores da região, o postulante comemorava emocionado a vitória na cidade quando, durante a festa, tentou conter uma briga. A mistura de emoções acabou levando o candidato a um ter infarto fulminante.

Domingos foi levado para o Hospital de Riachão das Neves, mas já chegou à unidade sem vida. O corpo foi sepultado nesta segunda, no cemitério do povoado de Entroncamento, zona rural do município.

Mais conhecido como Dominguinhos da Morosa, o candidato obteve 274 votos, sendo o nono colocado entre os 11 mais votados da cidade. Ele já tinha tinha concorrido ao cargo de vereador outras duas vezes. Fábio Dias, do mesmo partido, vai assumir a vaga deixada por Dominguinhos.

