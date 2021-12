Candidato a deputado estadual morre em acidente de carro

Morreu na manhã desta quinta-feira, 25, em um acidente de carro, o vereador e candidato a deputado estadual pelo PSC Ondumar Marabá. O vereador - que cumpria o segundo mandato na Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães - trafegava em um carro com plotagem da campanha pela BR-349, no trecho entre a BR-020 e o município de Correntina, quando colidiu frontalmente com um veículo modelo Kombi.

Além do candidato, estavam no carro sua mulher e um pastor, que não tiveram os nomes revelados, e também morreram no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde do ocupantes da Kombi.

