Candidata será notificada para esclarecer acusações

O Ministério Público Eleitoral vai notificar a vice-prefeita e candidata ao Palácio Thomé de Souza, Célia Sacramento (PPL), a prestar esclarecimentos sobre a acusação de que o prefeito e candidato à reeleição ACM Neto (DEM) superfaturou as obras de requalificação da Barra e do Rio Vermelho.

A promotora Rita Tourinho, que está à frente do caso, informou que Célia Sacramento não foi localizada, ontem, pelo oficial de justiça, mas que deve ser notificada nesta quarta-feira, 21.

A candidata do PPL está sendo acusada dos crimes de calúnia e injúria eleitoral pela coligação 'Orgulho de Salvador", que apoia a candidatura à reeleição de ACM Neto.

Entrevista

O Ministério Público foi acionado pela coligação no mês passado, logo após A TARDE publicar entrevista exclusiva com a candidata Célia Sacramento. Na ocasião, ela falou sobre suposto superfaturamento nas obras do Rio Vermelho, da Barra e também da ciclovia do subúrbio.

Entrevistada pelo repórter Biaggio Talento, a vice-prefeita disse ter conhecimento em finanças públicas e afirmou que obras foram superfaturadas na gestão de Neto. "Com essa expertise posso dizer: tivemos uma série de obras que foram feitas na prefeitura com custo muito maior do que deveria", afirmou.

Célia Sacramento também levantou, na entrevista, suspeitas sobre o aumento do patrimônio de ACM Neto nos quatro anos em que esteve à frente da prefeitura.

A promotora explicou que a candidata, após ser notificada pelo MP, terá dez dias para apresentar informações e provas das acusações contra o prefeito.

Rita Tourinho afirmou, ainda, que a vice-prefeita Célia Sacramento nunca procurou o MP para informar sobre supostas irregularidades na gestão de ACM Neto.

