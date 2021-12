Candidata do PSB discute racismo e intolerância em Salvador

A 15 dias das eleições, a candidata à presidência da república pelo PSB, Marina Silva, participa neste sábado, 20, em Salvador, às 18h30, de um encontro com lideranças negras, para discutir o combate ao racismo e à intolerância religiosa, além de políticas de promoção da igualdade racial.



No evento, será entregue à candidata a Carta de Salvador, com 15 pontos, elaborada por militantes como o vereador do PSB Sílvio Humberto e o candidato a segundo suplente de senador na chapa do PSB baiano, Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Palmares. Em seguida, Marina participará de um comício no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X.



O primeiro compromisso de Marina na capital baiana é encarado também como uma forma de responder às críticas feitas à falta de detalhes, em seu programa de governo, sobre as políticas relacionadas às religiões de matriz africana.



"Falta, por fim, combater atitudes desrespeitosas para com os cultos religiosos afro-brasileiros, cada vez mais numerosas e agressivas", diz um trecho do programa, que não se aprofunda no tema.



Entrevistada pela BBC Brasil, a coordenadora nacional de promoção da igualdade racial na campanha de Marina, Valneide dos Santos, afirmou que não tinha conhecimento específico sobre o assunto.



"Então deixamos para os militantes do PSB de Salvador e da coligação que viessem somar posteriormente", declarou Valneide, que é também secretária nacional da entidade Negritude Socialista Brasileira.



"Acho que faltou esse processo de consulta mais ampla", criticou Sílvio Humberto, que disse estar certo, porém, de que a presidenciável não ignora o tema.

"Tanto não ignora que estaremos reafirmando estes compromissos amanhã", declarou. Esta é a primeira vinda de Marina a Salvador como candidata a presidente.



Religião

Evangélica, Marina Silva tem sido criticada por setores contrários à sua candidatura e ligados principalmente ao PT, que a chamam de "fundamentalista".



O rótulo é refutado por Zulu Araújo. "Marina é evangélica; não significa que ela seja intolerante. É curioso que essa acusação seja feita quando Benedita da Silva, do PT, é da Assembleia de Deus. Walter Pinheiro é evangélico. Por acaso essas pessoas são fundamentalistas?", comparou.



Outras lideranças negras enxergam com desconfiança a tentativa de Marina em dialogar com tais grupos. "A cabeça da chapa nunca tratou do assunto, nem como ministra, nem como candidata. Não faz parte da pauta de prioridades do projeto deles", disse Gilberto Leal, da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen).



Leal apoia o PT, inclusive participa da campanha do candidato do partido ao governo da Bahia, Rui Costa.



Com a ligação de muitas entidades do movimento negro na Bahia ao PT e partidos aliados, não é possível prever quem participará do encontro do PSB.



O certo é que virão pessoas de outros estados, como a deputada estadual do Amapá Cristina Almeida e o professor da Universidade de Brasília (UnB) Nelson Inocêncio - ambos ligados à Negritude Socialista Brasileira -, além de Jorge Arruda, secretário-executivo de Igualdade Racial de Pernambuco.



Segundo Zulu, devem comparecer também o presidente do Cortejo Afro, Alberto Pitta, e algum representante da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), onde Eduardo Campos esteve uma semana antes de sua morte, em um acidente aéreo em Santos (SP). Na época, Marina não participou do compromisso. A justificativa oficial é que o voo atrasou.

