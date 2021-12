Candidata a vice-presidência pelo PSTU visita Salvador

Claudia Durans, candidata a vice-presidente pelo PSTU, na chapa encabeçada por Zé Mária, participa hoje, sexta, 1º, em Salvador da inauguração do comitê central de Renata Mallet, candidata ao governo da Bahia pelo partido.

A inauguração do comitê, localizado em Nazaré (Rua Santa Clara, nº 16,) será às 19 horas. Claudia Durans é professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e ativista do movimento negro e de mulheres.

Nessa visita à Bahia, Claudia busca destacar o discurso do partido focado em combate a qualquer tipo de opressão. "Para a nossa candidatura nacional é muito importante fazer uma atividade de campanha em Salvador. No Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é espancada e, a cada 2 horas, uma é assassinada devido à violência doméstica. A Bahia é um dos estados que mais cresceu a violência doméstica: 174% em 10 anos, sendo o 6º estado em números de assassinato doméstico e familiar", afirma.

De acordo com a candidata é necessário mudar a filosofia de governo. "Achamos que só um governo que deixe de priorizar o lucro das grandes empresas e invista a riqueza do país nas áreas sociais pode mudar nossa situação", completa.

Segundo Renata Mallet, o comitê será um local voltado ao debate de temas que são prioridade para o PSTU.

"Vamos fazer várias atividades para explicar o nosso programa para a Bahia para os ativistas e os apoiadores de campanha. Aqui, os trabalhadores e a juventude que não querem a volta da direita, do DEM, mas não confiam mais no PT e no PSB vão ter um espaço de fortalecimento de uma alternativa de esquerda e socialista para a Bahia. Vamos centralizar aqui nossos materiais de campanha, a saída das equipes que vão distribuir nosso material sem receber nem um real por isso, pois não recebemos um centavo das empresas e nossa campanha é toda feita com trabalho militante."

Amanhã, sábado, 2, Claudia Durans participa do seminário estadual de programa do PSTU e no domingo de uma caminhada pela Ribeira seguida de almoço com os grupos de apoio à campanha.

