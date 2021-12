Campos diz que Dilma vai perder porque não cumpriu compromissos

O pré-candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, acha que Dilma Rousseff não vai se reeleger por não ter cumprido os compromissos que fez na campanha de 2010.



"O Brasil deu oportunidade a presidente Dilma, depois o mesmo país mandou o recado em junho quando foi as ruas e ela mais uma vez jogou a segunda chance fora. Ela poderia ter diminuído o número de ministérios, chamar um time competente e sério para conduzir o Brasil, mas preferiu se entregar a velha política e agora o País já tomou a decisão de mudar e em outubro o Brasil vai mudar", frisou, na terça-feira, 20, em sua quarta vista este ano à Bahia.



Campos visitou, ontem Feira de Santana, maior colégio eleitoral da Bahia depois de Salvador. Pela manhã ele fez palestra em uma universidade da cidade de Paulo Afonso, no nordeste do Estado.



Sobre o propósito do PT de aumentar a participação do ex-presidente Lula na pré-campanha de Dilma, disse que a estratégia seria ultrapassada, pois deu certo em 2010. Entende que agora o que será julgado é a gestão do governo. Lembrou que Dilma se elegeu com o apoio do Nordeste, "mais de 10 milhões de votos" e que ela deu como resposta o não cumprimento de compromissos como as obras das rodovias na Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí "que estão paradas". Citou também a falta de investimento em relação a seca que ocorreu nos últimos três anos na região.



Saúde pública



Campos visita Feira de Santana depois de seus dois principais concorrentes terem passado pela cidade, recentemente (Dilma e Aécio Neves). Explicou que o objetivo era conhecer de perto a realidade da região.



Acompanhado da pré-candidata do PSB ao governo, Lídice da Mata, ele visitou o Hospital da Mulher, onde foi recepcionado pelo prefeito José Ronaldo (DEM) com quem percorreu as instalações da unidade. Do prefeito ouviu que o hospital sofre com a falta de leitos e de profissionais de saúde.



"Sou o único candidato a presidente da república nordestino. Sinto que o povo baiano, que muito contribuiu para o desenvolvimento do Brasil, tem um desejo enorme de mudança e por isto é importante ouvi-lo".



Na sua visão o Brasil necessita de mudança para o futuro onde se deve preservar as conquistas, melhorando a democracia e retomando a estabilidade econômica, que o país perdeu. E criticou o descontrole da inflação que está corroendo a renda dos trabalhadores, o período de baixo crescimento econômico e falta de melhorias na inclusão social como principais conseqüências do retrocesso no país.



"Para preservarmos as conquistas e iniciar um novo ciclo de crescimento econômico e sustentabilidade é fundamental perceber que é hora de mudar a política no Brasil. O arranjo político que hoje domina Brasília está ultrapassado e não tem a confiança do povo brasileiro, além de não ter capacidade de inovar. Por isto defendemos o que o povo quer, que é a mudança",disse.



Sobre a visita ao Hospital da Mulher o pré candidato disse que é importante ver como anda a situação da saúde na cidade e que aproveitou para observar o trabalho desenvolvido na unidade que é referencia em saúde da mulher, já que em Recife será inaugurada unidade semelhante.



Após a visita ao Hospital da Mulher o pré candidato concedeu uma coletiva a imprensa e à noite realizou um bate papo com estudantes universitários da Unef-Nobre.



Questionada sobre a escolha do vice, que ainda não foi definida, a senadora Lidice da Mata informou que alguns nomes estão sendo debatidos internamente no partido.

