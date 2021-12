Campos critica "crescimento pífio" nos anos do governo Dilma

Em nova incursão radiofônica na Bahia, o pré-candidato do PSB à presidência da República, governador pernambucano Eduardo Campos, centrou críticas à condução da economia pela equipe da presidente Dilma Rousseff.

Ele destacou que durante os dois governos do presidente Lula, entre 2002 a 2010, o Pais "cresceu tanto quanto a América Latina, tanto quanto o mundo, em torno de 4%. Mas de 2010 pra cá, e veja que coincide os anos sobre a presidência da Dilma, a gente está tendo um comportamento da economia diferente. A gente está crescendo quase perto da metade da América Latina e o mundo", disse na manhã dessa quinta-feira, 21, ao ser entrevistado, por telefone, pelo programa Acorda para a Vida da Rádio Tudo FM.

Campos disse que é preciso tomar providências "para que esse baixo crescimento, inflação acima do centro da meta, não leve o Brasil a desconstruir os avanços que tivemos".

Nesse sentido, observou que a aliança com Marina Silva "deixou muita gente com as barbas de molho, porque é a possibilidade de se ter um campo político renovador de gente que vem de tradição de luta popular no Brasil. De gente que ajudou nos últimos anos o Brasil a melhorar e que quer dar possibilidade ao debate nacional. Não se da forma precária como houve em 2010, tipo 'nos e ele, o 'bem e o mal'. As coisas não são bem assim, são mais complexas do que essa redução que se quer fazer".

Segundo ele, "o arranjo político que está dado no Brasil, de Brasília, que soma 'n' partidos das mais diversas matizes de pensamento" não vai dar ao País "nada de novo e inovador como no passado se fez uma frente para construir uma democracia, para estabilizar a economia e levar o primeiro filho do povo à presidência da República, o presidente Lula, que iniciou um tempo de mudança".

A frente política que está se formando em torno da reeleição de Dilma, para o socialista, não teria condições de fazer "nada melhor do que está ai. Pode ter uma piora se a gente continuar com esse crescimento medíocre, pífio, na economia, se a gente continuar vendo a inflação sempre batendo acima da média, inflação nos alimentos ameaçando a renda dos trabalhadores". Insistiu ser fundamental "um câmbio político no Brasil, uma nova aliança com gente com novas ideias, novas lideranças, que possam embalar um novo ciclo que faça bem à vida brasileira".



Em relação às críticas que o PT pernambucano vem fazendo ao governador, que só teria feito obras graças à ajuda do governo federal, Campos foi irônico.

"Tudo que fizemos aqui, fizemos com recursos públicos, que não é nem do PT, nem do PSB, é da sociedade, do cidadão. Não se imagina que a união vai colocar dinheiro na Lua. Acontece é que nós assumimos o governo com um programa de governo, com uma visão de governo com uma equipe capaz de ir buscar recursos, de alavancar, de fazer, de destravar, de tirar do papel. E fizemos isso com grande disciplina. Eu sempre registrei as nossas parcerias. O que fica meio difícil explicar é que eles governaram a cidade do Recife durante 12 anos, com 10 anos do governo do PT na União. E os pernambucanos perguntam por que as coisas aconteceram no estado e não aconteceram na cidade que eles governaram? É a pergunta que fica atrapalhando esse raciocínio", disse acrescentando: "quantas vezes você tentou ajudar um parente, um amigo e essa pessoa não se deixa ajudar porque não sabe o que quer da vida? Nós sabíamos o que queríamos da vida".

adblock ativo