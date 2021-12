Campos: "chegou a hora de aposentar um bocado de raposas"

Assumindo postura de candidatíssimo ao Palácio do Planalto, o governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB) disse nessa terça, 8, num recado direto ao PT e ao PSDB, que "chegou a hora de a gente aposentar um bocado de raposas que já está enchendo a paciência do povo brasileiro. (Elas) Tem que ir para casa para o Brasil seguir enfrente e continuar mudando", declarou, em entrevista conduzida pelo radialista Mário Kertész da Rádio Metrópole de Salvador. Nessa linha, esclareceu ter consideração e amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Aécio Neves, pré-candidato tucano à presidência da República, mas ponderou que seu palanque agora é diferente dos dois.

Ao ser indagado sobre a frase atribuída a Lula de que a aliança com Marina Silva teria sido um "soco no fígado", Campos disse que seu "intuito, não foi dar soco em ninguém", mas "construir um caminho para animar a vida pública brasileira e permitir que a população participe da eleição para não ficar com aquele negócio chato de um que diz sim e outro não". Na sua visão "o PT e o PSDB deveriam estar achando até bom (a aliança) pois são dois partidos que surgiram até buscando exatamente quebrar esse tipo de polarização que nos impôs a ditadura: era MDB e Arena. Acho que ganha o debate, o cidadão".

Enfatizou que o "movimento não é contra ninguém", pois "reconhece o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, (…) mas também, de outro lado reconhece que é preciso mudar a política senão a gente não faz as mudanças para continuar construindo dias melhores para a vida da população". Campos contou ter ficado emocionado no sábado, ao receber um telefonema do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Ele disse: "eu queria estar ai, (em Brasília para o anúncio da aliança) mas, parabéns, eu imagino como doutor (Miguel) Arraes (avô de Campos) estaria feliz em ver você e a Marina conseguindo uma alternativa que faz com que a gente volte a ter emoção na política brasileira".

adblock ativo