Campanhas de candidatos à prefeitura definem estratégias na propaganda eleitoral

Com o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, a propaganda eleitoral no Rádio e TV, que começa nesta sexta, 09, deve ganhar novo fôlego nas eleições municipais deste ano. As peças publicitárias serão exibidas até o dia 12 de novembro, neste primeiro turno, de segunda a sábado.

As campanhas dos candidatos à prefeitura de Salvador deverão se adequar a este novo cenário, uma vez que a recomendação é que ações nas ruas sejam evitadas. Não haverá, como antes, a típica campanha de rua, como as grandes carreatas. Os marqueteiros apostam em ações conjuntas, tanto nos meios de comunicação tradicionais como nos emergentes.

O coordenador de marketing da campanha do candidato João Carlos Bacelar (Podemos), Victor Hugo Machado, diz que, por conta do tempo reduzido do candidato no Rádio e TV (29 segundos), a campanha tem focado nas redes sociais, mas que apresentará, na propaganda eleitoral, a identidade da campanha.

“A marca da nossa campanha é o povo. O nosso candidato tem uma aproximação genuína com a parcela menos favorecida de Salvador, principalmente pela história de luta pelos interesses dessas pessoas”.

Brunos Reis, do DEM, possui o maior tempo entre os prefeituráveis, com 4 minutos e 35 segundos. De acordo com o coordenador da campanha do candidato, Pascoal Gomes, ações da gestão do prefeito ACM Neto, da qual Bruno Reis é vice-prefeito, serão reforçadas.

“Vamos mostrar as conquistas da gestão de ACM Neto, que mudou Salvador, dando um exemplo de gestão para o país, investindo 80% do orçamento nas áreas mais carentes da cidade. Bruno faz parte dessa história que recuperou auto-estima dos moradores de Salvador, colocando novamente a primeira capital do Brasil em destaque no país e no mundo”, avaliou.

A idéia, ainda segundo Pascoal, é investir na bibliografia do candidato nas inserções na TV e no rádio. “Nós vamos apostar na biografia do candidato, que tem uma história de vida de trabalho, dedicação e superação.”

Brunos Reis, do DEM, possui o maior tempo entre os prefeituráveis, com 4 minutos e 35 segundos

Para João Dude, coordenador de marketing e comunicação da campanha da candidata do PT, Major Denice, com 2 minutos e 7 segundos de inserção, diz que a estratégia é aliar a propaganda no Rádio e TV com as redes sociais.

“Nosso trabalho é fazer essa tabelinha entre esses meios e apresentar a Major Denice para o público, mostrar que ela é bem diferente do que as pessoas imaginam, mostrar a mulher brilhante que ela é, e as propostas que tem pra cuidar melhor das pessoas que vivem em Salvador”, disse.

O candidato do Avante, Pastor Sargento Isidório, que terá o tempo de 1 minuto, afirmou que sua campanha mostrará que é possível construir uma Salvador diferente.

“Sou pai, casado, trabalho duro desde pequeno, lido com todo tipo de problema e de gente, sou candidato à prefeitura de Salvador e tenho que conversar com todas as pessoas. Eu quero cuidar de gente”, disse.

Isidório, que tem como marca o modo descontraído, disse que isto não significa falta de seriedade, e que a propaganda irá reforçar isto. “Não vou parar de ser descontraído para ser prefeito, não tenho carranca na cara. A gente vai ter um minuto para falar e poderemos apresentar nossa proposta para Salvador”.

O estrategista e coordenador de marketing da campanha da candidata Olivia Santana (PCdoB), Maurício Carvalho, acredita que o foco é mostrar a diferença da candidata Olivia em relação aos outros postulantes ao Palácio Tomé de Souza.

“Trata-se de uma candidatura que acreditamos possuir os atributos necessários para preencher o espaço vazio, na mente do eleitor, de uma gestora que representa verdadeiramente a população de Salvador, que é de maioria mulher, negra, de origem na pobreza. Mas também experiente, lutadora, corajosa e capaz de enfrentar grandes desafios”

O candidato do Pros, Celsinho Cotrim, afirmou que sua campanha será muito clara em relação às propostas que defende. “Destacamos o nosso foco nos temas como o aumento na oferta de emprego, o desenvolvimento econômico e a educação em tempo integral.”

A assessoria do candidato Hilton Coelho não respondeu às ligações. Os candidatos Rodrigo Pereira (PCO) e Cezar Leite (PRTB) não terão tempo de propaganda no rádio e na TV.

Janela de oportunidades

Para o professor de Ciência Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida, a propaganda eleitoral é uma janela de oportunidades.

“É uma oportunidade para os candidatos serem vistos e escutados por uma grande parcela da população. No contexto em que estamos vivendo, sem a política na rua, muitas pessoas sequer sabem do processo eleitoral como deveria. A propaganda, portanto, chama atenção para a campanha”.

O professor relativizou o poder da propaganda eleitoral na TV. De acordo com ele, é necessário, para além da propaganda em si, que os candidatos tenham outros atributos. “É necessário saber qual a base social do candidato, quem são os padrinhos desses candidatos que vão somar à imagem da campanha”, ressaltou.

O ambiente da internet e das redes sociais também são fatores relevantes no pleito, segundo o professor. “Hoje em dia as pessoas têm acesso a outros meios de comunicação, como as redes sociais. Não são meios massivos, mas são de nichos, focados em determinadas bolhas. É uma concorrência para os meios de comunicação tradicionais”.

adblock ativo