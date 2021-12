Campanha eleitoral termina com debate frio e dispensável

O último debate desta campanha entre os prefeituráveis ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT), promovido nesta sexta-feira, 26, pela TV Bahia, evidenciou o resultado de uma campanha intensa, onde já foram utilizados todos os artifícios e estratégias para tentar convencer o eleitor. Repetitivo, o confronto não trouxe qualquer novidade. A apresentação de propostas para os problemas de Salvador diferenciava-se apenas pela afirmativa do petista de que "pode mais" por ter experiência e ser aliado dos governos estadual e federal e do democrata procurando mostrar que o governo petista e a capacidade administrativa de Pelegrino já foram testados e reprovados no plano estadual - estratégia que mantiveram durante os dois turnos dessa campanha.

No primeiro bloco, em que os candidatos podiam discorrer sobre temas livres, a primeira pergunta foi feita Por Pelegrino, que quis saber como o democrata teria recursos para implantar projetos. O petista interpretou a resposta do democrata e disse que "ão será possível fazer sem encarecer a tarifa". A pergunta de Neto seguiu uma linha semelhante, ressaltando a "tarifa extorsiva" cobrada pela Embasa.

Estratégia - Como nos debates anteriores, as perguntas, apresentação de propostas dos candidatos e até gestos traziam embutidos ataques ao adversário e ao seu grupo político ou, ainda, argumentos para convencer os eleitores que vão às urnas amanhã, sobretudo a parcela de 20% dos que se abstiveram, votaram nulo ou branco no primeiro turno. Dessa forma foram destacadas a "virulência" de Neto, que ameaçou dar uma surra no presidente Lula, em 2005, ou a greve dos professores da rede estadual, que o democrata ressaltou para afirmar que Pelegrino "traiu" a categoria.

O combate à drogas, tema de uma pergunta feita pelo mediador Alexandre Garcia foi a oportunidade de Pelegrino voltar a usar o nome do prefeito de Salvador, João Henrique carneiro (PP), vinculando-o a Neto. "A prefeitura apoiada por ele acabou com os Caps (Centro de Atendimento Psicossocial)", afirmou Pelegrino, que também lembrou que a prefeitura não investe na saúde os 15% previstos em lei. Neto reagiu, mais uma vez, atacando a gestão petista, dirigindo-se diretamente ao eleitor. "Você, pai ou mãe, que tem um filho usuário de drogas, está satisfeito com a política pública de atendimento?", perguntou, ressaltando o "caos" nos hospitais públicos gerenciados pelo governo Wagner.

Por duas vezes, o petista relacionou nominalmente obras de Wagner: a Via Expressa, o Complexo Dois de julho, o Hospital do Subúrbio, a Arena Fonte Nova e o Estádio de Pituaçu. As inconclusas foram citadas pelo Neto: a passarela de Pituaçu, o Ginásio esportivo de Cajazeiras e a Upa do Cabula.

O momento mais tenso foi quando Neto disse que um irmão de Pelegrino faz parte do governo João Henrique, exercendo cargo na Sucom. Pelegrino reagiu afirmando que seu irmão é funcionário de carreira do municipio e pediu respeito. Neto afirmou que desrespeito é a forma com a qual Pelegrino se refere a seu avô falecido, o ex-senador ACM.

