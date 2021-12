Campanha eleitoral começa legalmente

Sinal verde para a corrida eleitoral. Começa hoje o prazo legal para as campanhas, apesar do tema estar há algum tempo no noticiário. Com cartazes, carros de som e disposição, os candidatos buscam um objetivo: os votos de mais de 10 milhões de baianos.

"Temos um eufemismo ou uma hipocrisia que define os prazos para a campanha. Na verdade, ela já começou ano passado, com o prazo final para filiações", afirma o cientista político Joviniano Neto.

Os partidos, todavia, simulam que a campanha começa a partir do prazo legal definido pela Justiça Eleitoral, 90 dias antes do pleito. E cada um adota uma estratégia definida pelos marqueteiros - figuras-chave na construção da imagem do candidato ideal.

Do PT vêm os sinais de como Rui Costa vai defender as bandeiras do governo Jaques Wagner. "No primeiro momento vai haver uma movimentação com lideranças e segmentos. Vamos voltar aos territórios e discutir como o Programa de Governo Participativo vai ser implantado", aponta o presidente estadual, Everaldo Anunciação.

Para o dirigente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, a campanha de Paulo Souto será construída aos poucos. "É uma campanha longa, mas de um candidato conhecido. Temos uma posição privilegiada", sugere. Aleluia prega "serenidade" para evitar deslizes. "Não vai começar como se estivesse no fim", garante.

Com menos alianças que os principais adversários, Lídice da Mata (PSB) vai apostar na discussão de projetos nos primeiros momentos da campanha. "Faremos o debate em cima de propostas, algo que fuja da política pela política. Pela independência que conquistamos do governo, podemos elogiar ou criticar, mesmo que através de propostas", promete um dos coordenadores do programa socialista, Domingos Leonelli.

Aumenta o som

Antes da estreia do horário eleitoral gratuito, em 19 de agosto, os baianos serão bombardeados por outras formas de "fazer política". Se na capital não faltarão cartazes e muros, no interior a guerra inclui carros de som, carreatas e caminhadas.

Na opinião do cientista político Joviniano Neto, essas estratégias servem para os candidatos "botarem a cara na rua". "Depois das convenções, é um caminho progressivo. O horário eleitoral gratuito é mais um degrau, que funciona principalmente para os candidatos majoritários (governador e senador)", avalia.

Tanto que os líderes políticos admitem que o corpo-a-corpo acontece prioritariamente para os candidatos a deputado federal e estadual. "Os carros de som ficam sob responsabilidade dos candidatos a deputado. A gente dá o apoio, mas eles que coordenam", pontua Aleluia.

"Nesse momento da campanha, os eleitores querem ver a rede social que os candidatos estão inseridos. Seja um segmento ou mesmo numa candidatura regional", explica Joviniano. Para ele, "grande parte de quem vai ser eleito deputado está definido antes do horário eleitoral".

E nessa rede social, vale tudo para conquistar a preferência. "O sonho de cada candidato a proporcional é que todos os candidatos da sua coligação sejam bem votados. Mas que sejam menos votados do que eles próprios", brinca Joviniano.

