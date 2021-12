Campanha de Paulo Souto abre comitê feminino

O Comitê Feminino da campanha de Paulo Souto (DEM) ao governo do estado será inaugurado nessa quarta, 13, às 18h30. A iniciativa é cordenada por Isabel Souto, mulher do candidato a governador, ao lado de Alessandra Vieira Lima e Lídice Góes, mulheres, respectivamente, de Geddel Vieira Lima (PMDB), que tenta uma vaga no Senado, e Joaci Góes (PSDB), aspirante a vice-governador.

O comite fica na Av. ACM, nº 3305, em frente ao Sam´s Club. A ideia é que o local funcione como um ponto de encontro das candidatas e mulheres representantes dos partidos para discutr ideias e políticas públicas na área de gênero, como combate à violência doméstica e à mortalidade materna.

