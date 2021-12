Campanha de Marina custará até R$ 90 milhões

A candidata do Partido Verde (PV) à Presidência da República, Marina Silva, terá uma campanha orçada em R$ 90 milhões. Esse é o limite de gasto que foi aprovado na convenção do partida, na manhã desta quinta-feira, 10, e que será informado à Justiça Eleitoral, como determinada a lei. A convenção também confirmou o nome de Marina como candidata e de seu candidato a vice, o empresário Guilherme Leal. A aprovação formal foi feita de forma simbólica pelos delegados.



Pela manhã, o PV se concentrou nas decisões sobre a campanha e sobre o programa de governo, aprovado por unanimidade. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes, mas Marina é esperada apenas à tarde. Um dos compromissos assumidos pela campanha é o de não fazer ataques pessoais a adversários.



O PV decidiu também que o partido deve procurar ter candidatos próprios em todos os estados. Essa é uma das estratégias da legenda para aumentar a visibilidade da candidata, que terá apenas um minuto e meio de tempo de televisão no horário eleitoral gratuito.

O partido ainda não fechou questão sobre alianças, mas a proposta mais defendida pelos convencionais é a de que o PV não se coligue com outras siglas. As alianças regionais devem ser analisadas caso a caso sob a ótica do fortalecimento de Marina. Com isso, o PV seguirá defendendo candidatura própria em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Pernambuco.



O partido também decidiu repudiar à revisão do Código Florestal, que tem como relator o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP).

adblock ativo