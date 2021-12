Campanha de Dilma deve começar depois do dia 20

A etapa final da Copa do Mundo e a reunião dos países do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Fortaleza, podem deixar o início dos compromissos de campanha da presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, para depois do dia 20.

Após encontro com coordenadores regionais da campanha em Brasília, o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão (SP), afirmou que argumentou que a agenda presidencial deve estar tomada pelos eventos oficiais nas próximas semanas.

Agenda

"Diferente da campanha passada, em que era só candidata, ela é presidente e candidata. É vital que ela continue a dirigir o País no rumo que ele vem tomando", afirmou. "Ela terá que só a partir do dia 20 ter uma agenda que nos vamos definir".

De acordo com Falcão, na definição das viagens de Dilma Rousseff, será levada em conta a densidade eleitoral dos Estados, priorizando, dessa forma, as Regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste.

Encontro

A Copa se encerra no domingo, 13, e o encontro dos chefes de Estado do Brics ocorre na capital do Ceará nos dias 15 e 16. Os mandatários realizam em seguida visitas de Estado ao País - a do presidente da China, Xi Jinping, está prevista para os dias 17 e 18.

Apesar da ausência de campanha na rua neste primeiro momento, o presidente nacional do PT disse que o partido mantém duas páginas da candidatura na internet e que a legenda aposta no uso de redes sociais.

