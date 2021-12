Campanha de Dilma contrata boca de urna do Vox Populi

O Instituto Vox Populi registrou nesta terça-feira, 21, uma pesquisa de boca de urna sobre a corrida presidencial. Contratado pela campanha de Dilma Rousseff, o levantamento vai ouvir 6.800 pessoas em 26 de outubro, dia da votação.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 01223/2014, tem margem de erro de 1,2 ponto porcentual e nível de confiança de 95%. Com a proibição de divulgação dos resultados antes das 20h de domingo, quando que termina a votação no Acre, o Ibope decidiu não fazer pesquisa nacional de boca de urna. O Datafolha já não havia feito esse tipo de levantamento no primeiro turno.

Até domingo, pelo menos seis pesquisas nacionais devem ser divulgadas. Em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo e a Rede Globo, o Ibope divulga um levantamento nesta quinta-feira, 23, às 18h. O instituto vai ouvir 3.010 eleitores e o número do registro é BR-01168/2014. O Ibope também divulgará um levantamento no sábado, véspera da eleição. O registro é BR-01195/2014.

O Datafolha também vai a campo nesta quinta-feira e deve divulgar pesquisa no fim do dia. A previsão é de 9.978 eleitores entrevistados. O número de protocolo é BR-01162/2014. O instituto, assim como o Ibope, também divulgará uma pesquisa no sábado, sob o registro BR-01210/2014.

Além da pesquisa de boca de urna contratada pela campanha de Dilma, o Vox Populi tem outra pesquisa a ser feita e divulgada no sábado, com 2000 eleitores. Esta foi contratada pela Rede Record e registrada sob o número BR-01185/2014.

O TSE recebeu ainda o registro de sondagem a ser feita pelo Instituto Sensus, com coleta prevista entre terça e sexta-feira. Com 2 mil entrevistas, a pesquisa deve ser divulgada pela revista IstoÉ, a partir de sexta. O protocolo é BR-01166/2014.

Ontem, o instituto MDA registrou um levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte. A pesquisa será feita nos dias 23 e 24 de outubro, próximas quinta e sexta-feira. A divulgação está prevista para o sábado, véspera da votação. O instituto vai ouvir 2002 eleitores e o levantamento foi registrado sob o número 01199/2014.

O Ibope divulga ainda levantamentos nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá Rondônia, Roraima, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro.

