Campanha de Aécio traça estratégias para disputa com Marina

Antes mesmo do anúncio do resultado da pesquisa Datafolha com Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB) tecnicamente empatados, a cúpula tucana já traçava estratégias para disputar uma vaga no segundo turno com a ex-senadora. De acordo com a coluna Painel do jornal Folha de S.Paulo, os tucanos discutiram o assunto durante reunião na base aérea do Recife, em Pernambuco, após a missa do velório de Eduardo Campos, que morreu em acidente aéreo na última quarta, 13.

Eles já imaginavam que a sucessora de Eduardo Campos largaria na frente. De acordo com a pesquisa Datafolha, ela tem 21% das intenções de votos, contra 20% de Aécio Neves (Dilma Rousseff aparece com 36%). Mas a expectativa é que seja efeito do clima de comoção e que ela deve perder terreno no decorrer da corrida eleitoral.

A estratégia tucana é focar na experiência administrativa e apresentar Aécio como a melhor opção para fazer um governo de "mudança com segurança". Apesar de focar os esforços em "roubar" os votos de Marina, o tucano foi aconselhado a ser "muito respeitoso" nas críticas, para evitar que os eleitores rejeitem os ataques.

