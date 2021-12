Campanha de ACM Neto acusa TV de suposto favorecimento ao PT

Algumas horas depois de o deputado Márcio Marinho (PRB) anunciar o apoio à candidatura petista no segundo turno da eleição municipal, os advogados da candidatura de ACM Neto (DEM) informaram que vão acionar judicialmente a TV Itapoan, retransmissora da Rede Record. A emissora é acusada de suposto favorecimento ao PT.

O DEM acredita que a emissora concedeu um espaço desproporcional ao partido adversário no programa Balanço Geral. Houve entrevistas do governador Jaques Wagner na segunda e quinta-feira, com o ex-candidato do PMDB, Mário Kertész, declarando apoio a Pelegrino na quarta-feira e, por fim, uma, ontem, com Márcio Marinho.

Segundo o presidente do DEM, José Carlos Aleluia, a decisão do partido não tem nenhuma relação com o posicionamento de Marinho, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem ligações com a Rede Record. "Não tem nada de retaliação. Nós já sabíamos que ele não viria conosco há muito tempo. E tem mais, Marinho não é dono da emissora", destacou Aleluia.

Para ele, mesmo quando noticia os atos de campanha de ACM Neto, como a adesão do PMDB, a TV Itapoan estaria concedendo menos espaço que o dado às notícias relacionadas a Nelson Pelegrino, candidato do PT.

"Estamos tratando de uma questão objetiva, numérica. A televisão é uma concessão pública no Brasil, então se uma emissora leva alguém para declarar apoio em um programa ao vivo, precisa levar do outro lado também", reclama, destacando que o mesmo destaque não teria sido dado no caso do apoio que o DEM recebeu do PMDB, liderado pelos irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima.

"Se não bastasse a propaganda institucional que o governo do Estado mantém, ainda vem uma emissora de televisão abrir mais espaço para um candidato, que para o outro. A Record é a única que está fazendo isso. Todas as outras emissoras estão concedendo espaço com igualdade para os candidatos", diz.

Apresentador nega - O apresentador do programa Balanço Geral, Raimundo Varela, nega que o programa ancorado por ele tenha favorecido qualquer um dos candidatos à Prefeitura de Salvador. "Não existe nada disso, estão vendo chifre em cabeça de cavalo. Eu nunca beneficiei Marinho quando ele foi candidato, quanto mais Pelegrino ou qualquer outro", respondeu.

De acordo com Varela, todas as entrevistas que foram veiculadas no programa atendem o interesse de informar a população. "Eu faço campanha contra essa idiotice que é o horário de verão há mais de dez anos. Foi por isso que quando se decidiu algo em relação ao assunto, falei com o governador", explicou.

Em relação às entrevistas de Mário Kertész e Márcio Marinho, sem um contraponto com informações da coligação adversária, o apresentador Raimundo Varela culpa o candidato do DEM e os dirigentes do PMDB. "Eu sou amigo de Geddel e de Lúcio, tenho o telefone de ACM Neto, ele tem o meu número, mas ele nunca fala comigo", diz, garantindo ter ligado diretamente para o candidato democrata nesta campanha "mais de 20 vezes" sem ter sido atendido.

Varela diz que os candidatos podem ficar tranquilos em relação ao Balanço Geral. "Vou dar 10 minutos de entrevista a cada. Espero que ninguém falte", riu.

