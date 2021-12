Câmara de Vereadores de Salvador tem 50% de renovação

A Câmara de Vereadores de Salvador teve uma renovação de praticamente 50% nessas eleições. Dos 41 atuais edis, 19 conseguiram reeleger-se, mas como a Câmara ganhou mais duas vagas, passando a ter 43 cadeiras, serão 24 novos vereadores em 2013.

Na correlação de forças partidárias, o PT do prefeiturável Nelson Pelegrino foi quem elegeu mais representantes, sete ao todo. Na sequência vem o PTN, que elegeu seis e que, nessas eleições, está marchando com o candidato democrata ACM Neto.

O DEM, por sua vez, que não tem representante na atual legislatura, conseguiu eleger três. Numa projeção, se Neto se eleger contará inicialmente com 14 vereadores e, no caso de Pelegrino chegar ao Palácio Thomé de Souza, sua base comportaria, até agora, 20 vereadores.

Isso considerando os partidos os quais estão coligados, o que não envolve os outros nove representantes eleitos para a Câmara, de partidos ligados à candidatos que não chegaram ao segundo turno, como é o caso do PMDB, PRB, PSC e PSL que passam a ser disputados a partir de agora pelos prefeituráveis. As forças podem mudar, ainda, após a posse do novo prefeito, com prováveis defecções.

Perdas e ganhos - Houve surpresas nas urnas como a expressiva votação do psolista Hilton Coelho, o segundo na lista dos mais votados pelos soteropolitanos com 16.408 mil votos, somente atrás do já vereador Carlos Muniz (PTN) com 16.959 mil votos.

Na ala dos políticos "notáveis", entraram em cena o ex-governador Waldir Pires (PT) e o atual vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PTB). Hilton, Waldir e Brito eleitos evidenciam que houve tendência ao voto de opinião, pulverizado por toda a cidade, sem predominância de bairro ou região - observa o cientista político e professor da Ufba, Jorge Almeida.

O soldado Prisco, um dos líderes da greve da polícia militar estadual no início do ano, também se elegeu pelo PSDB, que está ao lado de Neto. Se desenha, ainda, a já comum ala dos filhos de políticos com a eleição de Duda Sanches (PSD) e J. Carlos Filho (PT), ambos filhos de deputados estaduais, Alan Sanches e J. Carlos, respectivamente. Eles farão coro com Kiki Bispo (PTN), filho do atual vereador Everaldo Bispo. E isso sem falar na ala dos defensores dos animais, com a eleição dos verdes Ana Rita Tavares e Marcell Moraes.

A renovação das cadeiras na Casa deixou de fora nomes como o do atual presidente da Câmara, Pedro Godinho (PMDB), assim como o líder do governo, Téo Senna (PTC) e o conhecido peemedebista Sandoval Guimarães. O PT sofreu baixas como a petista líder da oposição Vânia Galvão e a presidente municipal da legenda, Marta Rodrigues. Léo Kret (PR) também não conseguiu reeleger-se.

Perfil - "Houve uma renovação boa, foi um resultado importante. Ainda mais porque a Câmara que está aí foi muito omissa em relação à cidade. Só não sei até que ponto a renovação das cadeiras significa a renovação da atitude dos vereadores", provoca o professor Jorge Almeida.

Em 2008 a renovação também foi de 50%, mas a qualidade da atual legislatura, diz, não correspondeu à mudança efetiva. Ele observa, ainda, que o fato de os partidos que mais receberam votos estarem ligados a Pelegrino e Neto evidenciam como a "máquina" da campanha faz diferença na disputa.

adblock ativo