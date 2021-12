Camaçari: pesquisa mostra que indecisos são 16,5% em cenário de polarização DEM-PT

Uma pesquisa de intenção de votos para prefeito de Camaçari, realizada entre os dias 16 e 18 deste mês de fevereiro, foi divulgada nesta quarta-feira, 19. O estudo foi feito pelo instituto Perfil Estatística a pedido do PSC.

De acordo com o levantamento, o cenário eleitoral na cidade tende novamente à polarização DEM x PT. O atual prefeito Antônio Elinaldo (DEM) tem 37,7% de intenção de voto, seguido pela pré-candidata Ivoneide Caetano (PT), que aparece com 21,2%.

Em terceiro lugar, está Fábio Lima (PP), com 3,7%. O vereador Pedrinho de Pedrão (PSC) é o quarto colocado na pesquisa, com 2,8%.

O número de eleitores indecisos chegou a 16,5%. Enquanto brancos e nulos somam 18,1%.

A pesquisa ouviu 600 pessoas no município e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) com o número BA-09808/2020. A margem de erro de 3,35% e o intervalo de confiança é de 90%.

