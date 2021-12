Cajazeiras vira a bola da vez no último dia de campanha

Sem poder realizar comícios por impedimento da lei eleitoral, os candidatos ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) apostaram em carreatas e caminhadas nesta véspera de eleição, 27, para chamar a atenção e buscar o voto dos eleitores de Salvador. Para isso, ambos focaram as atividades da manhã na região da chamada Grande Cajazeiras, periferia de Salvador.

O petista Nelson Pelegrino participou de caminhada em Cajazeiras 11, enquanto Neto fez carreata entre os bairros de Dom Avelar e Castelo Branco. Nesta região estão os maiores colégios eleitorais da capital baiana.

Acompanhado do vereador Everaldo Bispo (PMDB), que possui base eleitoral no bairro de Castelo Branco, ACM Neto cumprimentou eleitores e pediu apoio a sua candidatura. Em entrevista à imprensa, o candidato avaliou que sua campanha cresceu nesta reta final: "Eu havia dito que no primeiro turno a disputa foi desigual. Nesta segunda etapa, conseguimos mostrar melhor nossas propostas".

Ele afirmou estar otimista para a votação no domingo, ressaltando que espera uma vitória mais folgada. "Eu espero que o resultado seja mais largo do que no primeiro turno", afirmou.

Missão cumprida - A militância de Pelegrino partiu em pequenos grupos, neste sábado, pelas ruas de Cajazeiras 11 em direção à área mais populosa, onde se reuniu com o candidato, que estava acompanhado do ex-ministro Afonso Florence e do deputado Bira Coroa, no final da manhã. O carro de som repetia o jingle do petista e reproduzia trechos do discurso de Lula, em que lembrava a "surra" prometida por Neto.

No percurso, fizeram o trabalho de corpo a corpo com comerciantes e moradores do bairro. Para Pelegrino, a campanha cumpriu o seu papel. "O povo atingido pelas políticas do nosso projeto está aqui, voluntariamente", disse. "Nosso time continua nas ruas, mobilizado", afirmou o petista, que lembrou o aniversário de Lula e lamentou a morte da atriz Regina Dourado.

adblock ativo