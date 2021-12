Caetano Veloso declara voto em Dilma

Caetano Veloso não seguirá os passos de Marina Silva (PSB) no apoio ao candidato Áecio Neves (PSDB) no segundo turno das eleições para a Presidência do Brasil. Nesta quarta-feira, 22, o cantor baiano declarou voto à petista Dilma Rousseff, mas disse que não fará campanha.

"Voto em Dilma. Não faço campanha porque odiei o que o PT fez com Marina. Acho Aécio bom candidato e gosto dele, mas prefiro Dilma agora", afirmou ele, em entrevista à colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Outros famosos que também declaram apoio a Dilma são o cantor e compositor Chico Buarque e o teólogo e escritor Leonardo Boff.

Em depoimento gravado para a propaganda eleitoral de Dilma, Buarque falou sobre o seu posicionamento. "Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e confio nela. Confio, sobretudo, na sua sensibilidade, no seu compromisso com os mais pobres. Eu voto nela porque, com ela, eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados e aprofundados", ressaltou.

Áecio Neves também conta com alguns apoios no mundo da música. Entre eles, a cantora Fafá de Belém e os cantores Leonardo e Zezé di Camargo, além da dupla Chitãozinho e Xororó. O ex-jogador de basquete Oscar Schimidt também declarou voto ao candidato do PSDB.

