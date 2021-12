Cacau prospera, mas produtores querem mais acesso ao crédito

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Leia também: >>Médio Rio de Contas pede ao novo governo infraestrutura para turismo O crescimento do cacau é o destaque da agricultura de Jequié, mas os pequenos produtores lamentam a dificuldade no acesso ao crédito. Falta ainda auxílio do Estado para a capacitação, feita somente pela prefeitura.



Nos quatro hectares de sua propriedade, Adelton Andrade, 36 anos, exibe orgulhoso os cacaueiros mais produtivos, alguns ultrapassando os dois metros de altura. “Ano passado eu adubei e melhorou muito. Esse ano não posso adubar porque é muito caro. Só vou ter dinheiro pra investir quando vender a próxima safra”, reclama.



O assessor especial da Secretaria de Agricultura de Jequié, Renildo Peixoto, explica que o excesso de burocracia dificulta o acesso ao crédito.



“É preciso ter no Estado uma unidade específica voltada ao cacau, apoiando a capacitação de mão de obra e os financiamentos”, defende.

adblock ativo