Cabos eleitorais do PT e do PSDB entram em confronto em São Paulo

Militantes petistas e tucanos entraram em confronto, na tarde de quinta-feira, 23, em frente ao Theatro Municipal, no centro de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o incidente ocorreu por volta das 14h quando pessoas com camisas e bandeiras do PSDB embarcavam em dois ônibus estacionados em frente à escadaria do teatro após uma caminhada em apoio à candidatura do tucano que havia começado na Praça da Sé.

Militantes de ambos os partidos, então, entraram em conflito, tentando rasgar as bandeiras da outra sigla. A Guarda Civil não soube informar quem iniciou o conflito, que não teve ferido ou detido. A região vem sendo utilizada diariamente por cabos eleitorais das campanhas.

Conflito

A Guarda Civil não soube informar quantos militantes se envolveram no confronto. Procurados, ambos os partidos condenaram o ocorrido. Há duas semanas, o cenário de conflito entre militantes adversários foi na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, onde o aposentado cadeirante Ênio Filho, de 57 anos, em campanha para o PT, disse ter sido jogado no chão e agredido na cabeça por cabos eleitorais do PSDB.

A dona de casa Ivânia Vilela, moradora do bairro Artur Alvim, na zona leste da capital, afirmou que teve seu material de campanha tucana incendiado por vizinhos.

FHC e Lula

Enquanto a militância tucana e a petista se atacam em várias partes do País, dois pesos pesados dos dois partidos também continuam o embate, nesta reta final do segundo turno. Ontem, em Recife, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse lamentar que o também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha se transformado em “arauto da tragédia’’. Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, Lula voltou a criticar o tucano, dizendo que “quando um homem estudado como o FHC, grande sociólogo, fala que quem vota na Dilma é ignorante, é porque ele não conhece mais o Brasil. Porque no Brasil do tempo dele, as pessoas passavam fome’’.

Fernando Henrique fez a declaração em entrevista a um programa da Rádio Jornal do Recife. Ele também criticou a tática petista de “demonizar o passado’’ por meio da tentativa de desconstrução das gestões tucanas, “denegrindo a história’’. “Não precisava jogar pedra no passado, mas se tornou uma obsessão do presidente Lula”.

Casa de praia

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou conhecer Lula desde que era líder sindical. “Ia à casa dele, Lula e Marisa (mulher do petista) passaram pela minha casa de praia. Fico triste de ver como uma pessoa se transformou tanto para ser arauto da tragédia’’.

