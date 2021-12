Cabo eleitoral contra ACM Neto, Rui tem 37% de aprovação

A primeira pesquisa Ibope/TV Bahia sobre intenção de voto para prefeito em Salvador divulgada na noite de segunda, também perguntou ao eleitor da capital sobre o governo Rui Costa (PT), que aparece com 37% de aprovação, e do presidente interino Michel Temer (PMDB), cuja aprovação é de 8%. A pesquisa completa foi liberada ontem e pode inspirar estratégias de campanha na capital.

Rui Costa, principal cabo eleitoral dos três principais adversários do prefeito ACM Neto (DEM) - Alice Portugal (PCdoB), Sargento Isidório (PDT) e Claudio Silva (PP) - aparece com 28% de avaliação "boa" e 9% "ótima". E 40% dos entrevistados avaliam o governo de Rui como "regular".

Já o governo Michel Temer, do PMDB, principal partido aliado de Neto nestas eleições, com o candidato a vice Bruno Reis, tem 6% de aprovação "boa" e 2% "ótima". E 28% das pessoas ouvidas avaliam seu governo como "regular".

Ruim e péssimo - Uma fatia de 53% dos eleitores ouvidos pelo Ibope avaliam que o governo Temer não vai bem, sendo 12% "ruim" e 41% "péssimo". O governador da Bahia tem um mau governo para 17% das pessoas entrevistadas - 6% dizem que é "ruim" e 11% péssimo.

O Ibope fez cruzamento pela faixa de renda dos eleitores ouvidos. Entre os os 28% que avaliam o governo Rui como "bom" e "ótimo", nota-se que há uma tendência de quanto maior a renda, maior também a avaliação da sua administração. Exemplo: entre os 9% que avaliam o governo Rui "ótimo", 11% ganham mais de 5 salários; 13% de 2 a 5 salários, 5% de 1 a 2 salários e 10% até 1 salário.

Entre os 11% dos eleitores ouvidos e que consideram o governo Rui "péssimo" o maior percentual está na faixa que percebe de 1 a 2 salários mínimos (15% entre os que valaiam péssimo). Os que ganham até 1 salário mínimo são m11%, mais de 5 salários correspondem a 10% e 2 a5 salários mínimos, 9%.

Intenção de voto prefeito - Após o início da campanha para prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), candidato à reeleição, aparece na frente com 68 % das intenções de votos, uma ampla vantagem para a segunda colocada, a candidata da coligação PCdoB/PT/PSB Alice Portugal que marcou 8%.

O terceiro lugar é do candidato do PDT Pastor Isidório de Santana, com 6%. Em quarto lugar estão empatados Fábio Nogueira (PSOL) e Rogério Tadeu Da Luz (PRTB) ambos com 1%. Célia Sacramento (PPL) e Cláudio Silva (PP) não pontuaram.

A pesquisa avaliou também a rejeição dos candidatos. 48% responderam que não votariam em Da Luz de jeito nenhum, seguido de Isidório com 41%, Alice com 24%, Cláudio com 22%, Fábio com 21%, Célia com 17% e Neto com 13%. Nenhum 3%, não sabe 13%.

Período - O levantamento foi divulgado na noite desta segunda-feira, 22, pela TV Bahia. O Ibope ouviu 602 pessoas, entre os dias 18 e 21 de agosto.

Conforme o instituto, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número BA-02257/2016.

O Ibope avaliou ainda a administração do prefeito ACM Neto. Para 71% ele faz uma gestão ótima ou boa; 23% regular, 5% ruim e péssimo, 1% responderam que não sabem.

adblock ativo