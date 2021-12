Bruno Reis lidera pesquisa com 20%

Uma pesquisa de intenção de voto para prefeito de Salvador, encomendada pela RecordTV Itapoan e realizada pelo instituto Real Time Big Data, foi divulgada nesta segunda-feira, 9.

Cenário 1

No primeiro cenário em que o candidato da base do prefeito ACM Neto (DEM) é o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), o democrata aparece liderando com 20%. Entretanto, o quadro mostra que os nomes oposicionistas, aliados ao governador Rui Costa (PT), possuem maior percentual somado de intenção de voto.

O presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, vem em segundo lugar com 9%. O cartola tem sido especulado para se filiar a alguma legenda aliada a Rui.

Aliados de Neto:

Bruno Reis (DEM) - 20%

Márcio Marinho (Republicanos) - 5%

Geraldo Júnior (SD) - 3%

Total: 28%

Aliados de Rui:

Bellintani (sem partido) - 9%

Isidório (Avante) - 8%

Pelegrino (PT) - 7%

Olívia Santana (PCdoB) - 6%

Bacelar (Podemos) - 2%

Total: 32%

Considerado nome indepentente na política soteropolitana, o deputado estadual Hilton Coelho (Psol) é o último colocado com 2%.

Cenário 2

Quando a pesquisa coloca o deputado estadual licenciado e secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates (DEM) como substituto de Bruno Reis como candidato da base do prefeito ACM Neto, o cenário é liderado por Guilherme Bellintani. O presidente do Bahia tem 9%, empatado com Isidório, que também tem 9%.

Neste segundo cenário, os pré-candidatos da base de Rui Costa têm praticamente o dobro do percentual apresentado pelos nomes do grupo de ACM Neto.

Aliados de Neto:

Geraldo Júnior (SD) - 6%

Leo Prates (DEM) - 5%

Márcio Marinho (Republicanos) - 4%

Total: 15%

Aliados de Rui:

Bellintani - 9%

Isidório - 9%

Olívia Santana - 8%

Bacelar - 3%

Fábio Vilas Boas - 2%

Total: 31

Nesta amostragem, Hilton Coelho tem 3%.

A pesquisa ouviu 850 eleitores entre os dias 3 e 4 de dezembro e possui margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

