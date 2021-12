Bruno Reis diz que campanha tem seguido todas as medidas de segurança contra a Covid-19

A campanha do candidato do DEM, Bruno Reis, adotou uma série de protocolos de segurança a fim de evitar a propagação da Covid-19 em ações nas ruas no período eleitoral. As medidas devem ser seguidas pela chapa majoritária e por todos os candidatos a vereador da coligação, que engloba, no total, 15 legendas.

O objetivo, de acordo com coordenação da campanha do candidato, é garantir a segurança e a preservação da vida no cenário da pandemia, além de reforçar ações de prevenção já tomadas pelo município e governo do Estado para conter a propagação do vírus.

"Essa não será uma eleição como as outras porque estamos ainda vivendo uma crise sanitária. Decidimos criar esse protocolo para que a nossa campanha seja a mais responsável e segura possível nesse momento de pandemia. Temos responsabilidade com a vida das pessoas”, disse Bruno Reis, por meio de sua assessoria de comunicação.

Segundo a assessoria do candidato, as gravações feitas na rua seguem todos os protocolos segurança. “A equipe é reduzida, o distanciamento é mantido e todos são testados como medida preventiva”.

