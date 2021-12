Brincadeira no Twitter critica manchete da Folha sobre Dilma

Com tanta polêmica em torno da quebra de sigilo de tucanos e de pessoas ligadas a José Serra (PSDB), os internautas aproveitaram o domingo do feriado prolongado de 7 de setembro para tirar um sarro. Através da hashtag #DilmaFactsByFolha, milhares usuários do Twitter alcançaram o primeiro lugar dentre os assuntos mais comentados do microblog ao sugerirem as próximas manchetes do jornal Folha de São Paulo sobre Dilma Rousseff (PT).



A brincadeira, inspirada no clássico "Chuck Noris Facts" — em que o ator norte americano é tido como autor das maiores façanhas — foi iniciada por apoiadores da campanha petista, que reagiram à manchete da Folha deste domingo, 05. A reportagem de capa atribui a Dilma um erro na cobrança da tarifa social de energia elétrica enquanto era ministra das Minas e Energia. De acordo com a publicação, o Tribunal de Contas da União (TCU) calcula prejuízos em torno de R$ 2 bilhões, metade durante à passagem da candidata pelo ministério.



O sucesso do movimento foi comemorado por militantes e pelo próprio coordenador da campanha digital de Dilma, Marcelo Branco, que twittou: "Contra a grosseria, preconceito e baixaria no TT [Twitter], #ondavermelha ataca com crítica política e bom humor no #DilmaFactsbyFolha".

Confira alguns dos #DilmaFactsByFolha mais "retwittados":



Extra, extra: Foi encontrado na bolsa de Dilma o dedo do Lula e uma perna da Eliza Samudio. #DilmaFactsbyFolha



Dilma Roussef atirou o pau no gato #DilmaFactsbyFolha



Dilma matou Odete Roitman"#DilmaFactsByFolha



Uma vez Dilma Rousseff governou o planeta Marte. Essa é a razão de não existir vida lá. #DilmaFactsByFolha



A Folha vai dar um contrato vitalício de jornalista p/ quem inventar o melhor factóide p/ derrubar Dilma, @mmtwitee #Dilmafactsbyfolha



Sabe as enchentes em SP que tivemos neste ano? Foi obra da Dilma! #DilmaFactsbyFolha



Urgente-Reviravolta no caso Isabela Nardoni:Folha ouviu fonte idônea q afirma ter visto Dilma entrando no apartamento. #DilmaFactsByFolha

