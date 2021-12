Briga de caciques do PT e DEM se amplia

Em mais um capítulo da contenda verbal entre os integrantes dos grupos políticos liderados pelo governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM), a troca de farpas continuou nesta quinta, 4, após o comício realizado no subúrbio ferroviário, na quarta-feira à noite pela candidatura do petista Rui Costa.



Na festa política, Wagner acusou o prefeito de "pongar" nas obras do Estado colocando placas sem indicar o que faz. O ex-presidente Lula, estrela da festa, chamou os adversários de Rui de "coronéis" que os eleitores baianos deveriam evitar que retornassem a comandar a Bahia.

O prefeito Neto devolveu no mesmo tom. Alegou que o governador "não enxerga as obras que a Prefeitura está realizando na cidade por um dos dois motivos: finge que não vê por conveniência política ou porque só anda de helicóptero".

Na sua opinião "se Wagner fosse mais humilde, poderia andar pelas escadarias" que o município está fazendo, "pelas ruas e avenidas que asfaltamos e iluminamos, pelas novas passarelas, pelas praças que construímos ou pela orla que estamos requalificando". O prefeito ainda acusou Wagner de "atrapalhar Salvador, ao negar o pedido de empréstimo da Prefeitura ao Desenbahia para realizar mais obras ainda em Salvador". E "desafiou" o governador a provar que há qualquer centavo de recursos do Estado em obras da Prefeitura. "Não tem absolutamente nada do governo estadual. Os recursos das obras que estamos realizando e que estão mudando o perfil de Salvador são do município."

Cara de coronel

Por seu turno, Souto reagiu com humor . "Rapaz, eu posso ter cara de tudo menos de coronel". O candidato também foi irônico ao comentar a tese de que Neto vem "pongando" nas obras do Estado colocando placas sem indicar o que está fazendo. "Ao pessoal que está criticando a administração de Neto, recomendo como livro de cabeceira 'A inveja nossa de cada dia', escrito pelo nosso candidato a vice (Joaci Góes)".

Souto deu essas declarações logo após participar do 2° Encontro Agenda Positiva, promovido pela Abre - Associação Brasileira de Entretenimento, seção Bahia, para discutir uma pauta do setor com empresários.

O presidente da Abre-BA, Joaquim Nery, leu uma carta com 10 pontos que o trade considera fundamental discutir com os candidatos visando melhorar o cenário do mercado de entretenimento da Bahia. O documento descreve os principais problemas enfrentados pelo segmento e adota um tom bastante crítico em relação à atual administração do Estado.

Críticas foram dirigidas à falta de infraestrutura para a realização de grandes eventos, como feiras e convenções, à precariedade dos aeroportos e ao fato do Estado supostamente não se esforçar para melhorar a imagem da Bahia com objetivo de atrair turistas. A Abre reclamou ainda da falta de apoio para a realização de festas como micaretas e o C arnaval, reivindicando a desburocratização no licenciamento de áreas públicas para a realização de eventos artísticos.

Mantendo o estilo cauteloso, Souto não prometeu nada. Disse que o novo governador vai precisar fazer uma análise acurada das finanças do Estado, que ele considera "críticas". Por outro lado, acenou para a criação de uma espécie de SAC exclusivo para a licença de festas e pediu sugestões para resolver os problemas do setor, entre os quais a situação do Centro de Convenções da Bahia. "É preciso definir no começo da administração o que fazer com esse equipamento", disse.

