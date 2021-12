Brasil já elegeu 18 governadores

>> Acompanhe a apuração em tempo real

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta madrugada que o final da totalização dos resultados da eleição 2010 deverá sair apenas na manhã desta segunda-feira (4). Até este momento, foram apurados 99,89% dos votos válidos, e ainda faltam 148.162 para serem contabilizados.

Até agora, os votos dos municípios de Brejo de Areia (MA), Marcionílio Souza e Paratinga (BA), São Sebastião do Rio Preto (MG) e os votos em trânsito de Cuiabá e Maceió não foram enviados para a Justiça Eleitoral. Também existem 102 municípios que estão com a totalização em andamento.

Dezoito governadores já foram eleitos neste domingo em primeiro turno - oito deles reeleitos -, e nove Estados terão segundo turno no dia 31 de outubro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Maranhão, a disputa seguia acirrada ainda com quase a totalidade dos votos apurados, mas a senadora Roseana Sarney (PMDB) venceu com 50,08% dos votos válidos. Os governadores de Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe foram reeleitos.



Já os Estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso e Acre terão nova gestão. Dilma Rousseff (PT), que teve quase 47 por cento dos votos válidos no primeiro turno, deve iniciar a campanha para a segunda rodada com dez governadores do seu lado. Já o presidenciável do PSDB, José Serra, que recebeu mais de 32 por cento dos votos válidos, contará com seis governadores eleitos, incluindo alguns dos maiores colégios eleitorais do país, como São Paulo (30,3 milhões de eleitores), Minas Gerais (14,5 milhões) e Paraná (7,6 milhões), que representam 38,60 por cento do eleitorado.





Nesses três Estados, o tucano terá cabos eleitorais importantes, como

Geraldo Alckmin, Aécio Neves e Beto Richa. Além disso, o candidato terá

ainda a seu favor os governadores do Rio Grande do Norte, Santa Catarina

e Tocantins. Já os apoiadores de Dilma estão no Rio de Janeiro (11,5

milhões de eleitores), Bahia (9,5 milhões), Rio Grande do Sul (8,1

milhões), Pernambuco (6,2 milhões), Ceará (5,8 milhões), Espírito Santo

(2,5 milhões), Mato Grosso (2,1 milhões), Amazonas (2 milhões), Sergipe

(1,4 milhão) e Acre (470 mil).







Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia e

Roraima vão decidir seus governadores no dia 31.







São Paulo - Sobre São Paulo, onde três candidatos a governador estão com

suas candidaturas impugnadas (Paulo Bufalo, do PSol; Igor Grabois, do

PCB; e Mancha, do PSTU), o presidente do TSE Ricardo Lewandowski, disse

que a expectativa é que os votos recebidos por eles sejam anunciados até

segunda-feira. “Estamos atentos no caso particular de São Paulo. Temos a

expectativa de amanhã ter uma posição... Faremos todos os esforços

necessários para que a situação seja definida”, disse o ministro a

jornalistas.







Embora não tenha citado nomes, o presidente do TSE disse que o recurso

de um dos três já teria sido indeferido.



