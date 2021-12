Boulos vota em SP e pede que urna não seja depósito de medos

Candidato à Presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos votou na manhã de domingo, 7, na Pontifícia Universidade Católica (PUC – SP). O candidato tomou café da manhã com a militância do partido no comitê de campanha e de lá seguiu para local de votação.

Havia jornalistas e entusiastas à sua espera. Quando chegou, Boulos foi aplaudido e cumprimentou todos. O candidato se mostrou otimista com a apuração e não tomou partido sobre o apoio em um possível segundo turno.

Boulos, que se posicionou enfaticamente contra a ditadura militar no último debate entre os presidenciáveis, ressaltou a importância do voto. “Hoje é dia de votar sem ódio e sem medo. É dia de barrar o atraso e de construir o futuro. Meu recado é: não deposite seus medos na urna, deposite seus sonhos. Vote no que você acredita", comenta.

Ele deixou a universidade por volta de 9h40 e passará o resto do dia com a família, em casa. No começo da noite, ele acompanhará a apuração no comitê, onde concederá entrevista coletiva à imprensa.

