Boulos cobra investigação sobre ataque a Bolsonaro: 'violência não se justifica'

Comentando a agressão sofrida pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o candidato ao Planalto Guilherme Boulos (PSOL) se manifestou pelo Twitter declarando que "violência não se justifica" e cobrou uma investigação sobre o fato.

"Soube agora do que ocorreu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato", escreveu Boulos pela rede social.

adblock ativo