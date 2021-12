Logo depois de votar na Vila Militar no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi até o bairro de Bento Ribeiro. Ele desceu do veículo em que estava e interagiu com moradores sem máscara.

O uso de máscaras e o distanciamento social são recomendados como medidas mais efetivas contra a disseminação do novo coronavírus. Um dos filhos, Carlos Bolsonaro (Republicanos), mora no Rio e concorre à reeleição como vereador.

Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar. O governante permaneceu na seção por aproximadamente dez minutos e se retirou sem dar declarações, conforme informações do portal UOL.

Por se tratar de uma agenda privada, o Planalto não divulgou quais serão os compromissos de Bolsonaro durante a tarde. O retorno a Brasília está previsto para 17h.

Nas redes sociais, o presidente compartilhou um vídeo que mostra o momento da votação:

Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e interage com moradores sem máscara

