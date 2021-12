Bolsonaro volta ao centro cirúrgico para operação de emergência

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) voltou na noite desta quarta-feira, 12, para o centro cirúrgico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para operação de emergência. Segundo a unidade médica, foi identificada, por meio de uma tomografia, uma aderência obstruindo o intestino delgado.

Durante a tarde desta quarta, Bolsonaro teve náuseas e distensão abdominal progressiva - inchaço do abdômen provocado por ar e que é consequência da redução do movimento do intestinal -, o que ocasionou a suspensão da alimentação oral, conforme informado no boletim desta manhã.

O presidenciável foi operado na última quinta, 6, na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), após ter sido atingido por uma facada durante ato de campanha na cidade.

