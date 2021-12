Bolsonaro muda discurso e diz que anunciará seus candidatos nas eleições municipais

Após dizer que não se envolveria nas eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro mudou de ideia e afirmou que anunciará seus candidatos duas semanas antes do pleito.

"Quando faltarem duas quintas-feiras para as eleições, vou fazer campanha para alguns candidatos no Brasil", informou o presidente, em sua transmissão semanal, na quinta-feira, 8.

Bolsonaro não adiantou possíveis candidatos apoiados por ele, embora já tenha sinalizado algumas de suas preferências, destaca a Folha. Em São Paulo, entretanto, ele tem posado com o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), que lidera as pesquisas eleitorais. Na porta do Palácio da Alvorada, ele também mencionou, a apoiadores de Manaus, o nome de um candidato, Coronel Menezes (Patriota). No Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o desembargador Ivan Sartori (PSD), candidato em Santos (SP).

Na live desta quinta, fez referências, sem dizer nomes, a Bruno Engler (PRTB) e Capitão Wagner (PROS), candidatos em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente. Alinhado ao bolsonarismo em Salvador, Cezar Leite (PRTB) tenta se colocar na disputa como candidato do presidente.

