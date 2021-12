Bolsonaro fará discurso em trio elétrico durante passagem por Salvador

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, desembarca em Salvador na próxima quinta-feira, 24. Ele fará um discurso em um trio elétrico na área externa do Aeroporto de Salvador, às 11h30.

Bolsonaro também vai ministrar uma palestra às 19h, no auditório do Gran Hotel Stella Maris Resort e Convention, localizado no bairro de Stella Maris. O evento é gratuito e tem como tema “A importância da política baiana no cenário nacional”.

Ele pretende visitar um estado diferente a cada semana.

