Bolsonaro é atingido por faca durante ato de campanha em Juiz de Fora

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi atingido por faca no abdômen, na tarde desta quinta-feira, 6, durante evento de campanha nas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Em vídeo, é possível ver o momento em que um objeto atinge o candidato que faz uma expressão de dor e, em seguida, é retirado por seus seguranças. Bolsonaro foi levado o Hospital da Santa Casa de Juiz de Fora.

De acordo com Flavio Bolsonaro, filho do ca ndidato, o ferimento foi superficial e o candidato do PSL passa bem.

"Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!", escreveu Flávio Bolsonaro no Twitter.

O agressor, identificado como Adelio Bispo de Oliveira, foi detido pela Polícia Militar (PM-MG), segundo a Polícia Federal (PF), que vai instaurar inquérito para apurar o crime.

Adélio Bispo de Oliveira foi o autor do ataque e detido pela PM

